The Weeknd "разорвал" музыкальные чарты.

Стриминговый сервис Spotify назвал самую популярную песню, которая собрала уже более трех миллиардов прослушиваний и обогнала хиты группы Imagine Dragons и певца Ed Sheeran.

Ранее самыми популярными на сервисе были песни Believer, которую исполняет группа Imagine Dragons, и Shape of You (Ed Sheeran), а сейчас лидерскую позицию занимает трек Blinding Lights в исполнении канадского певца The Weeknd.

Таким образом топ-10 песен на Spotify претерпел изменения:

The Weeknd - Blinding Lights Эд Ширан - Shape of You Tones and I - Dance Monkey Льюис Капалди - Someone You Loved Post Malone feat. 21 Savage - Rockstar Post Malone feat. Swae Lee - Sunflower Drake feat. Wizkid, Kyla - One Dance The Chainsmokers feat. Halsey - Closer Imagine Dragons - Believer Шон Мендес и Камилла Кабельо - Señorita

Ранее УНИАН назвал топ-15 песен 2022 года, которые стали символами войны в Украине.

