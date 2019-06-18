"Там как в 1940-х": известный канадский хоккеист назвал российский город "дырой"

Ти Джей Гальярди вспомнил, как играл в КХЛ за "Нефтехимик" из Нижнекамска.

Канадско-американский хоккеист Ти Джей Гальярди, который в 2017 году выступал в КХЛ за "Нефтехимик" из Нижнекамска, поделился своими впечатлениями от пребывания в России.

Об этом Гальярди рассказал в подкасте Spittin' Chiclets.

"Нижнекамск - это город, о котором никто никогда не слышал. Одна из трех самых больших дыр в КХЛ. Но там платили больше всех, были сумасшедшие бонусы за победы и очки. Оказалось, что это самая большая задница мира, в которой я когда-либо был. Все на русском, тренер говорит на русском, занятия тоже на русском. Чувствуешь себя зомби", - сказал Гальярди.

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Хоккеист также рассказал о том, что клубные врачи занесли ему инфекцию в бедро:

"В городе ужасная больница, там как в 1940-х. Иду к генеральному менеджеру. Он говорит: "Или проходи обследование здесь, или едь в Москву, но за свой счет". Я уехал. Оказалось, что через укол мне занесли в бедро сильную инфекцию. Пришлось пройти курс антибиотиков".

Гальярди также рассказал о "типичном русском" владельце клуба:

"Владельцем клуба был владелец завода, который спонсировал нас. Он пару раз приходил в раздевалку перед матчами. Такой типичный русский, весь в черном, с ним громилы-телохранители. Он приходил и говорил что-то перед играми. Я спросил однажды: "О чем речь?". Мне сказали: "Сегодня премиальные не 3 тысячи, а 15!". Такое было, когда мы играли с принципиальными соперниками".

УНИАН ранее также сообщал о том, что звездный российский хоккеист угодил в скандал.