Звездный российский хоккеист угодил в скандал: его засняли на видео с двумя дорожками белого порошка

Клуб Евгения Кузнецова "Вашингтон Кэпиталз" объявил о проведении расследования.

Нападающий «Вашингтона» и сборной России по хоккею Евгений Кузнецов стал героем скандального видео.

На следующий день после поражения в полуфинале чемпионата мира от Финляндии (0:1) пользователь под ником Кра Сотка в Twitter поделился видео с Кузнецовым за столом, на котором стоят пустые стаканы и две дорожки белого порошка, а возле них лежит скрученная банкнота:

После того, как ролик разлетелся по интернету (несмотря на то, что уже удален первоначальным источником), журналисты связались с Кузнецовым и хоккеист подтвердил, что это он запечатлен на видео, но заявил, что оно было снято год назад, что он никогда не употреблял наркотики и что готов хоть сейчас пройти экспертизу:

«Да, я видел, что в сети появилось это видео. Я не всегда имею отношение к тому, что происходит рядом со мной. Я никогда не употреблял наркотики и не собираюсь увлекаться этим. Если ко мне есть вопросы – я в любой момент готов пройти медицинскую экспертизу.

Этому видео год. Дело было летом 2018 года в Вегасе, когда мы выиграли Кубок Стэнли с «Вашингтоном». К прошедшему чемпионату мира это тем более не имеет никакого отношения. Я просто зашел к знакомым в номер. Когда увидел, что там у них происходит – незнакомые женщины, непонятные вещества на столе – позвонил другу и ушел оттуда как можно быстрее.

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Жалко, что кто-то решил словить хайп только сейчас – на поражении сборной. Скрывать мне нечего, пусть это останется на совести того, кто разместил видео», - заявил Кузнецов.

В свою очередь, руководство «Вашингтон Кэпиталз» заявило изданию The Washington Post, что проведет собственное расследование по этому делу:

«Нам известно о видео с Евгением Кузнецовым, которое появилось в социальных сетях. На данный момент мы собираем факты, и пока что больше не будем комментировать эту ситуацию».

Интересно, что Кузнецов, а также капитан сборной России Илья Ковальчук и защитник Дмитрий Орлов, по словам президента ФХР Владислава Третьяка, улетели с чемпионата мира отдельно от команды.

Напомним, победителем чемпионата мира стала сборная Финляндии, а главный фаворит Россия завоевала бронзу.