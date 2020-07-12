Десна - Шахтер: видеотрансляция матча УПЛ
11:43, 12 июля 2020Футбол
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"Шахтер" в статусе чемпиона сыграет с претендентом на медали.
Шахтер трижды обыгрывал Десну в этом сезоне / фото ФК Шахтер
В 30-м туре чемпионата Украины "Десна" в Чернигове будет принимать "Шахтер".
Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча "Десна" - "Шахтер".
Начало - в 19.30.
"Шахтер" доигрывает чемпионат уже в статусе чемпиона. Тренерский штаб "горняков" уже отпустил троих игроков (Жуниора Мораеса, Марлоса и Николая Матвиенко) в отпуск.
В то же время "Десна" ведет борьбу за медали УПЛ. На данный момент у клуба из Чернигова 55 очков и третья позиция, но в случае победы "Десна" вернется на вторую строчку.
В этом сезоне "Шахтер" трижды обыгрывал "Десну" в УПЛ, но каждый раз с разницей в один мяч - 1:0, 1:0 и 3:2.
Десна - Шахтер
Видеотрансляция матча
УНИАН ТВ
А
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УНИАН также сообщал о том, что в 30-м туре УПЛ "Днепр-1" обыграл "Львов".
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