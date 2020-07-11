УПЛ: Днепр-1 за две минуты вырвал победу у Львова (видео)

В 30-м туре УПЛ днепряне и львовяне встречались в Тернополе.

В 30-м туре Украинской Премьер-лиги "Днепр-1" принимал "Львов". Встреча завершилась волевой победой хозяев поля со счетом 3:2.

Уже к 13-й минуте "Днепр-1" уступал с разницей в два мяча, однако в первом тайме Владислав Супряга отыграл один мяч. А вырвать победу днепрянам удалось в концовке встречи - на 83-й минуте Супряга оформил дубль, а еще через две минуты Хобленко вывел "Днепр-1" вперед.

Стоит отметить, что с 56-й минуты "Львов" играл в меньшинстве после удаления Рафаэла Сабино.

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В активе Супряги теперь 12 голов в текущем чемпионате, он поднялся на четвертое место в списке бомбардиров УПЛ.

"Днепр-1" набрал 40 очков и сохраняет седьмое место в таблице УПЛ. У "Львова" - 24 очка и одиннадцатая позиция.

Отметим, что "Днепр-1" гарантировал себе участие в плей-офф за выход в Лигу Европы.

"Днепр-1" - ПФК "Львов" - 3:2

Голы: Супряга, 25, 83, Хобленко, 86 - Ренан, 6, 19

"Днепр-1": Клищук, Чичиков, Логинов, Лопыренок (Сваток, 46), Цуриков, Кравченко, Коркишко (Назаренко, 57), Ди Франко (Булеца, 57), Вакулко (Когут, 57), Супряга, Хобленко (Полевой, 90+2).

"ПФК Львов": Сарнавский, Кравчук (Люлька, 71), Борзенко, Братков, Бопесу, Сабино, Шина, Богунов (Недоля, 90), Татарков, Ренан (Клименчук, 61), Яковелли (Фелипе, 71).

Предупреждения: Сабино - Ди Франко, Лопыренок

Удаление: Рафаэл Сабино, 56

УНИАН также сообщал о том, что в 30-м туре УПЛ "Заря" обыграла "Колос".

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