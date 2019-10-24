Динамо - Копенгаген: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Вице-чемпион Украины в третьем туре будет принимать соперника из Дании.

24 октября на НСК "Олимпийский" в Киеве пройдет матч третьего тура группового этапа Лиги Европы между киевским "Динамо" и датским "Копенгагеном".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Копенгаген".

Начало встречи - в 22.00.

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"Динамо" в двух первых турах ЛЕ набрало 4 очка. Киевляне сперва минимально обыграли "Мальме" (1:0), а затем в гостях сыграли вничью с "Лугано" (0:0). Отметим, что "Динамо" не проигрывает и не пропускает уже в семи матчах подряд во всех турнирах.

Динамо - Копенгаген: анонс матча Лиги Европы

"Копенгаген" стартовал в Лиге Европы с победы над "Лугано" (1:0), а затем сыграл вничью с "Мальме" (1:1). Имея 4 очка, "Копенгаген" пока опережает "Динамо" в таблице за счет большего количества забитых мячей.

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Главный арбитр матча - Халил Мелер из Турции.

Лига Европы, групповой этап, 3-й тур

Динамо - Копенгаген

Онлайн-трансляция матча

Результаты команд в пяти последних матчах

Алексей Михайличенко на пресс-конференции перед матчем назвал сильной стороной "Копенгагена" коллективный футбол: "Копенгаген" - это, прежде всего, хорошо физически подготовленная команда. И очень дисциплинированная. Не могу сказать, что в составе нашего соперника есть звезды, но это ровная команда, которая предпочитает коллективный футбол, а не индивидуальный".

"Копенгаген" в Twitter показал болельщикам свою раздевалку на "Олимпийском".

Se lidt flotte billeder fra Olimpiyskiy Stadium i den ukrainske hovedstad her, hvor vi torsdag kl. 21.00 dansk tid går på banen mod @DynamoKyiv! ⚽️🏟🇺🇦 #fcklive#eldkpic.twitter.com/hHQxdH0JSw — F.C. København (@FCKobenhavn) 24 октября 2019 г.

Фото с предматчевой тренировки "Динамо"

"Динамо" и "Копенгаген" ранее друг против друга не играли.