Динамо - Копенгаген: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
24 октября на НСК "Олимпийский" в Киеве пройдет матч третьего тура группового этапа Лиги Европы между киевским "Динамо" и датским "Копенгагеном".
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Копенгаген".
Начало встречи - в 22.00.
Динамо - Копенгаген: где смотреть матч по ТВ
"Динамо" в двух первых турах ЛЕ набрало 4 очка. Киевляне сперва минимально обыграли "Мальме" (1:0), а затем в гостях сыграли вничью с "Лугано" (0:0). Отметим, что "Динамо" не проигрывает и не пропускает уже в семи матчах подряд во всех турнирах.
Динамо - Копенгаген: анонс матча Лиги Европы
"Копенгаген" стартовал в Лиге Европы с победы над "Лугано" (1:0), а затем сыграл вничью с "Мальме" (1:1). Имея 4 очка, "Копенгаген" пока опережает "Динамо" в таблице за счет большего количества забитых мячей.
Динамо - Копенгаген: прогноз букмекеров
Главный арбитр матча - Халил Мелер из Турции.
Лига Европы, групповой этап, 3-й тур
Динамо - Копенгаген
Онлайн-трансляция матча
Результаты команд в пяти последних матчах
Алексей Михайличенко на пресс-конференции перед матчем назвал сильной стороной "Копенгагена" коллективный футбол: "Копенгаген" - это, прежде всего, хорошо физически подготовленная команда. И очень дисциплинированная. Не могу сказать, что в составе нашего соперника есть звезды, но это ровная команда, которая предпочитает коллективный футбол, а не индивидуальный".
"Копенгаген" в Twitter показал болельщикам свою раздевалку на "Олимпийском".
Se lidt flotte billeder fra Olimpiyskiy Stadium i den ukrainske hovedstad her, hvor vi torsdag kl. 21.00 dansk tid går på banen mod @DynamoKyiv! ⚽️🏟🇺🇦 #fcklive#eldkpic.twitter.com/hHQxdH0JSw— F.C. København (@FCKobenhavn) 24 октября 2019 г.
Фото с предматчевой тренировки "Динамо"
«Динамо» провело тренування напередодні гри з «Копенгагеном» https://t.co/pPDlaEhnXKpic.twitter.com/EGVFQXL8V3— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) 23 октября 2019 г.
"Динамо" и "Копенгаген" ранее друг против друга не играли.