"Тяжело создаем моменты": эксперты дали прогноз на матч Динамо - Копенгаген

Артем Франков назвал главную проблему киевлян.

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков и экс-футболист сборной Украины Артем Федецкий поделились ожиданиями от предстоящего матча киевского "Динамо" против датского "Копенгагена" в третьем туре группового этапа Лиги Европы.

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УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Динамо - Копенгаген.

Франкова цитирует dynamo.kiev.ua.

"Ждем от "Динамо" только победы с осознанием того, что соперник будет непростым, несмотря на огромные кадровые проблемы "Копенгагена". С такими проблемами мы уже оправдали бы поражение от кого угодно. Если бы у нас выпали шесть-семь основных игроков - мы уже "сидели бы и курили".

Да, у "Динамо" тоже есть потери, но в футболе так бывает и нужно спокойно заменять одних основных игроков на других. Главную нашу проблему я вижу не в защите или в воротах, потому что Бущан не уступит Бойко, а в атаке - с конструктивом. Мы очень тяжело создаем голевые моменты. Думаю, что "Динамо" победит с минимальным счетом 1:0", - заявил журналист.

Федецкий в комментарии UA-Футбол сказал, что также уверен в победе киевлян, если команда покажет свою игру:

"Как ни крути, группа у киевлян равная. Плюсы в этой игре для "Динамо" - огромный европейский опыт и домашнее поле. Придут болельщики, перед которыми нужно будет сдать очередной экзамен, не разочаровать и не подвести их за поддержку. А самое главное - "Динамо" наконец-то "проснулось" в хорошем смысле слова, набрало неплохой ход, что подтверждают последние удачные результаты.

Если "Динамо" возьмет с первых минут мяч под контроль, будет играть в короткий и средний пас, то результат придет в его пользу. Верю в победу "Динамо". Им нужен максимальный успех в матчах Лиги Европы, чтобы сгладить неудачу в чемпионате Украины. Ибо для "Динамо" второе место и ниже - это неудача. Нужно быть реалистом, на чемпионство у киевлян мало шансов".

Матч пройдет на Олимпийском сегодня, 24 октября. Начало - в 22.00. Трансляция будет доступна на телеканале "Футбол 2".

УНИАН ранее сообщал, что "Динамо" перед матчем с "Копенгагеном" разобралось с "Александрией".