Динамо - Копенгаген: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

В третьем туре группового этапа ЛЕ киевляне сыграют на "Олимпийском" против датчан.

24 октября на НСК "Олимпийский" пройдет матч третьего тура группового этапа Лиги Европы, в котором киевское "Динамо" будет принимать датский "Копенгаген".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Динамо - Копенгаген.

По мнению букмекеров, вице-чемпион Украины является фаворитом противостояния с чемпионом Дании.

На победу "Динамо" в этом матче букмекеры дают коэффициент 1,93, на ничью - 3,45, а на победу "Копенгагена" - 4,40.

На то, что "Динамо" не уступит в домашней встрече (выиграет или сыграет вничью), можно поставить с коэффициентом 1,23, а на то, что гости наберут очки в Киеве - 1,93.

Напомним, во втором туре подопечные Алексея Михайличенко на выезде не сумели обыграть швейцарский "Лугано" (0:0), а "Копенгаген" разошелся миром с "Мальме" (1:1). Обе команды имеют по четыре очка после двух туров в группе B.

Как сообщал УНИАН, перед матчем против "Копенгагена" "Динамо" одержало победу над бронзовым призером УПЛ.