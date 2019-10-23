"Надо не только перебегать": Михайличенко считает главной силой Копенгагена коллективный футбол

Тренер киевлян ждет сложного матча против соперника, который делает ставку на командную игру.

Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего тура группового этапа Лиги Европы против датского "Копенгагена".

Специалиста цитирует dynamo.kiev.ua.

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"Копенгаген" - это, прежде всего, хорошо физически подготовленная команда. И очень дисциплинированная. Не могу сказать, что в составе нашего соперника есть звезды, но это ровная команда, которая предпочитает коллективный футбол, а не индивидуальный. Чтобы взять верх над "Копенгагеном", надо не только перебегать эту команду, но и переиграть.

Все матчи у нас важнейшие и определяющие. В каждом турнире - и в Лиге Европы, и в чемпионате Украины, и в Кубке Украины. Надо идти постепенно, от матча к матчу, и добиваться результата, который нам нужен", - отметил Михайличенко.

Также тренер заявил, что противостояние хавбека киевлян Беньямина Вербича против его бывшей команды уже не имеет большого значения:

"Не знаю, какие он испытывает чувства накануне встречи со своим бывшим клубом, но со времени его перехода из "Копенгагена" в "Динамо" прошло довольно много времени, и сейчас в датской команде осталось мало его бывших партнеров. Но, в любом случае, завтра будет не матч Вербича против его бывшей команды, а матч "Динамо" против "Копенгагена".

Матч пройдет в четверг, 24 октября, на НСК "Олимпийский". Начало - в 22.00. Трансляция будет доступна на телеканале "Футбол 2".

УНИАН ранее сообщал, что "Динамо" преодолело стартовый раунд Юношеской лиги УЕФА.