цей матеріал доступний українською

"Надо не только перебегать": Михайличенко считает главной силой Копенгагена коллективный футбол

19:07, 23 октября 2019
Футбол
47 0
Михайличенко ждет от команды осмысленной игры / фото: dynamo.kiev.ua

Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего тура группового этапа Лиги Европы против датского "Копенгагена".

Специалиста цитирует dynamo.kiev.ua.

Читайте такжеХачериди стал одноклубником Милевского в Беларуси (фото)

"Копенгаген" - это, прежде всего, хорошо физически подготовленная команда. И очень дисциплинированная. Не могу сказать, что в составе нашего соперника есть звезды, но это ровная команда, которая предпочитает коллективный футбол, а не индивидуальный. Чтобы взять верх над "Копенгагеном", надо не только перебегать эту команду, но и переиграть.

Все матчи у нас важнейшие и определяющие. В каждом турнире - и в Лиге Европы, и в чемпионате Украины, и в Кубке Украины. Надо идти постепенно, от матча к матчу, и добиваться результата, который нам нужен", - отметил Михайличенко.

Также тренер заявил, что противостояние хавбека киевлян Беньямина Вербича против его бывшей команды уже не имеет большого значения:

"Не знаю, какие он испытывает чувства накануне встречи со своим бывшим клубом, но со времени его перехода из "Копенгагена" в "Динамо" прошло довольно много времени, и сейчас в датской команде осталось мало его бывших партнеров. Но, в любом случае, завтра будет не матч Вербича против его бывшей команды, а матч "Динамо" против "Копенгагена".

Матч пройдет в четверг, 24 октября, на НСК "Олимпийский". Начало - в 22.00. Трансляция будет доступна на телеканале "Футбол 2".

УНИАН ранее сообщал, что "Динамо" преодолело стартовый раунд Юношеской лиги УЕФА.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Динамо#футбол#Лига Европы#Алексей Михайличенко