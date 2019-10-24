Битва лидеров группы: анонс матча Динамо - Копенгаген

Подопечные Алексея Михайличенко встретятся с чемпионом Дании.

Киевское "Динамо" 24 октября проведет третий матч на групповой стадии Лиги Европы. Вице-чемпион Украины на "Олимпийском" в Киеве будет принимать датский "Копенгаген".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Динамо - Копенгаген.

Начало встречи - в 22.00.

Динамо - Копенгаген: где смотреть матч по ТВ

Ранее "Динамо" и "Копенгаген" в еврокубках друг против друга не играли. Против датских команд киевляне провели 14 матчей: 9 побед, 3 ничьи и 2 поражения.

"Динамо"

Киевское "Динамо" подходит к матчу против "Копенгагена" с серией из семи подряд матчей без поражений (из них шесть - победные). При этом во всех семи матчах киевлянам удалось сохранить свои ворота сухими.

В Лиге Европы у "Динамо" после двух туров в активе 4 очка и вторая строчка в таблице группы В. Подопечные Алексея Михайличенко в первом туре минимально одолели шведский "Мальме" (1:0), а во втором сыграли вничью со швейцарским "Лугано" (0:0).

В чемпионате Украины "Динамо" выиграло пять матчей подряд, улучшив свое турнирное положение. В предыдущем туре динамовцы минимально обыграли "Александрию" (1:0) и, набрав 23 очка, располагаются в УПЛ на втором месте.

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"Копенгаген"

Чемпион Дании "Копенгаген" в Лиге Европы также набрал 4 очка, но забил на один мяч больше, чем "Динамо". Датский клуб в первом туре обыграл "Лугано" (1:0), а во втором разошелся миром с "Мальме" (1:1).

В текущем сезоне команде Столе Сольбаккена не хватает стабильности. Команда может чередовать победные серии с проигрышными, а сухие поединки с теми, в которых пропускает по 2-3 гола.

В двух предыдущих турах чемпионата Дании "Копенгаген" сперва проиграл "Брондбю" (1:3), а затем с тем же счетом выиграл у "Эсбьерга". В таблице датского чемпионата столичный клуб идет вторым, на 4 очка отставая от лидера.

Травмы и дисквалификации

У "Динамо" в лазарете находятся Денис Бойко, Тамаш Кадар, Никита Бурда, Миккель Дуэлунд и Мохамед Кадири. У "Копенгагена" не сыграют Йонас Винд, Николай Бойлесен и Стефан Андерсен.

Ориентировочные составы

"Динамо": Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Буяльский, Гармаш, Вербич, Цыганков, Беседин

"Копенгаген": Йонссон, Варела, Нельссон, Папаяннопулос, Бенгтссон, Стаге, Зека, Фишер, Фальк, Сантос, Сотириу

Слова перед матчем

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко:

"Копенгаген" - это хорошо физически подготовленная команда. И очень дисциплинированная. Не могу сказать, что в составе нашего соперника есть звезды, но это ровная команда, которая предпочитает играть в коллективный футбол, а не индивидуальный. Чтобы взять верх над "Копенгагеном", надо не только перебегать эту команду, но и переиграть".

Главный тренер "Копенгагена" Столе Сольбаккен:

"Мы хорошо знаем киевское "Динамо", это по-прежнему сильный соперник, хотя сейчас в Украине он уступает "Шахтеру". Мы не боимся, но ожидаем, что и в Киеве, и в Копенгагене будут очень напряженные матчи. Для нас главное - сыграть дисциплинированно. Игра в обороне у нас практически идеальна, в атаке тоже наверняка будут шансы. Надо их использовать и не допускать ошибок".

Арбитр

Судить матч будет бригада арбитров из Турции во главе с Халилом Мелером.