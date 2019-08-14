Ливерпуль - Челси: онлайн-трансляция матча за Суперкубок УЕФА

В Стамбуле английские клубы сразятся за трофей.

14 августа на стадионе "Водафон Парк" в Стамбуле пройдет матч за Суперкубок УЕФА между английскими "Ливерпулем" и "Челси".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Ливерпуль - Челси.

Ливерпуль - Челси: где смотреть матч по ТВ

Начало поединка - в 22:00.

Ливерпуль - Челси: анонс матча за Суперкубок УЕФА

"Ливерпуль" и "Челси" сразятся за трофей в качестве победителей Лиги чемпионов и Лиги Европы соответственно.

Мерсисайдцы начали новый сезон с поражения в серии пенальти в матче за Суперкубок Англии против "Ман Сити". Основное время матча завершилось вничью - 1:1, а в серии пенальти "красные" проиграли - 4:5. В АПЛ "красные" стартовали с разгромной победы над "Норвичем" - 4:1.

Что касается "Челси", то летом у "синих" произошли серьезные изменения. Во-первых, команду покинул главный тренер Маурицио Сарри, а ему на смену пришел Фрэнк Лэмпард. Во-вторых, в "Реал" ушел лидер "Челси" Эден Азар, а в "Арсенал" - защитник Давид Луис. Кроме того, форвард Гонсало Игуаин вернулся в "Ювентус".

В новом сезоне команда Лэмпарда стартовала с разгромного поражения от "Манчестер Юнайтед" - 0:4.

Ливерпуль - Челси: прогноз букмекеров на матч за Суперкубок УЕФА

Суперкубок УЕФА

Ливерпуль - Челси

Онлайн трансляция матча

Арена "Водафон Парк", на которой пройдет матч.