Например, утверждается, что более половины любителей кофе предпочитают ложиться спать позже.

В США изучили привычки людей в зависимости от того, что они пьют по утрам, - кофе или чай.

Как пишет studyfinds.org, результаты проведенного опроса показали: если вы пьете чай, то с большей вероятностью вы просыпаетесь рано (54%), предпочитаете активный отдых на свежем воздухе (26%), вы амбиверт (баланс интроверта и экстраверта) (46%), и вы описываете себя как "авантюриста" (29%).

И наоборот, более половины любителей кофе предпочитают ложиться спать позже (53%), любят занятия в помещении, такие как просмотр фильмов (38%), и с большей вероятностью являются интровертами (42%).

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Когда дело доходит до астрологии, любителями чая чаще всего являются огненные знаки, такие как Овен, Лев и Стрелец (27%), или водные знаки, такие как Рак, Скорпион и Рыбы (26%). Между тем, земные знаки, такие как Телец, Дева и Козерог, и воздушные знаки, такие как Весы, Водолей и Близнецы, чаще пьют кофе (27%).

И любители кофе, и любители чая согласились, что для них важно оставаться в курсе новостей, хотя любители чая были гораздо более "в курсе" того, что происходит в социальных сетях (62% по сравнению с 47% любителей кофе).

Напомним, ранее УНИАН писал, как эксперты поспорили, что полезнее, - матча или зеленый чай.

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