Французы поставили новый мировой рекорд Гиннеса.

Франция подвинула Италию в книге рекордов Гиннеса и испекла новый самый длинный багет в мире: длина хлебца достигла 143,53 метра.

Об этом говорится в сюжете французского TF1Info. Там уточнили, что рекорд установили мастера-пекари из коммуны О-де-Сен города Сюрен.

В то же время издание DW отмечает, что речь идет о команде из 18 человек, которая в день украинской православной Пасхи создала багет на 10 см длиннее итальянского. Хлеб пекли во время мероприятия, организованного Французской конфедерацией пекарей и кондитеров.

Как выразился президент конфедерации Доминик Анрак:

"Рекорд на самый длинный багет ручной работы требует настоящего духа и коллективного спортивного мастерства. Хлеб - это двигатель производительности, а наш багет является неотъемлемой частью нашего гастрономического наследия".

Отмечается, что багет-рекордсмен, по использованным ингредиентам, завесил под 152 килограмма. Пекари использовали: 90 кг муки, 60 л воды, 1,2 соли, и 1,2 кг дрожжей. Выпекать хлеб начали около 3 часов утра в специально построенной печи.

После того как французы превзошли итальянцев по длине багета, хлеб разрезали на части и угостили им публику. Также часть выпечки передали бездомным, указывает издание.

СМИ напомнили, что титул "самого длинного багета в мире" принадлежал Италии на протяжении последних 5 лет (рекорд поставили пекари из итальянского города Комо). Но теперь преимущество снова за Францией.

Рекордсмена-собаку из Португалии лишили титула

В этом году выяснилось, что португальский пес "долгожитель" Бобби, который вошел в Книгу рекордов Гиннеса как старейшая собака мира, мог быть моложе, чем заявлялось в рекорде. Расследование относительно его возраста инициировала GWR.

По официальной версии, Бобби умер в возрасте 30 лет и 268 дней, но теперь в этом не уверены. Как сказал директор по документации GWR, поскольку не существует убедительных доказательств относительно возраста Бобби, за ним не могут оставить титул рекордсмена.

Вас также могут заинтересовать новости: