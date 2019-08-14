Кто станет обладателем Суперкубка УЕФА: анонс матча Ливерпуль - Челси

Английские клубы сразятся за трофей в Стамбуле.

14 августа на "Водафон Арене" в Стамбуле пройдет матч за Суперкубок УЕФА между английскими "Ливерпулем" и "Челси".

Стартовый свисток прозвучит в 22.00.

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"Ливерпуль"

"Ливерпуль" сыграет в матче за Суперкубок УЕФА на правах победителя Лиги чемпионов. В финальном матче подопечные Юргена Клоппа, напомним, обыграли "Тоттенхэм" со счетом 2:0.

Новый сезон начался для "Ливерпуля" с поражения в серии пенальти в матче против "Ман Сити". Основное время матча завершилось вничью - 1:1, а в серии пенальти "красные" проиграли - 4:5.

В АПЛ "Ливерпуль" стартовал с разгромной победы. В первом туре мерсисайдцы обыграли "Норвич" - 4:1.

"Ливерпуль" в летнее межсезонье не был активен на трансферном рынке. Команда не усилила имеющийся состав, но не потеряла никого, кроме резервного вратаря Симона Миньоле (на его место пришел Адриан).

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"Челси"

"Челси" будет бороться за Суперкубок УЕФА как победитель Лиги Европы. В финальном матче команда разгромила "Арсенал" со счетом 4:1.

Летом у "синих" произошли серьезные изменения. Во-первых, команду покинул главный тренер Маурицио Сарри, а ему на смену пришел Фрэнк Лэмпард. Во-вторых, в "Реал" ушел лидер "Челси" Эден Азар, а в "Арсенал" - защитник Давид Луис. А форвард Гонсало Игуаин вернулся в "Ювентус".

"Синие" не могли регистрировать новых игроков из-за трансферного бана. Команду усилил только Кристиан Пулишич, который был подписан еще в зимнее межсезонье, но присоединился к команде летом. Плюс удалось оставить в команде Матео Ковачича, который прошлый сезон проводил в "Челси" на правах аренды.

В новом сезоне команда Лэмпарда стартовала с разгромного поражения от "Манчестер Юнайтед". "Синие" не смогли реализовать свои моменты и допустили ряд ошибок в обороне - 0:4.

Слова перед матчем

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп

"Суперкубок УЕФА - это знак качества. Если ты в нем не участвуешь, значит, не выиграл свой финал. В этом году все иначе, а потому я с интересом жду встречи. Это тоже финал, но есть большая разница между финалом Лиги чемпионов и игрой, открывающей новый сезон. Да и соперник другой. Думаю, с приходом нового тренера "Челси" сильно изменился, плюс за него больше не играет Эден Азар".

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард:

"Надо быть предельно готовыми. Наш клуб настойчиво хочет этот трофей. Я его еще не завоевывал, так что надо постараться это сделать, отдать все силы ради победы. Встреча со столь мощным клубом, как "Ливерпуль", обещает стать тем самым финалом, где напряжение выплескивается через край".

Травмы

"Ливерпулю" в этом матче не поможет голкипер Алиссон, который травмировался в матче первого тура АПЛ. У "Челси", скорее всего, не сможет сыграть полузащитник Н'Голо Канте. Плюс в лазарете команды находятся Каллум Хадсон-Одои и Рубен Лофтус-Чик.

Ориентировочные составы

"Ливерпуль": Адриан, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Милнер, Салах, Мане, Фирмино

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Зума, Кристенсен, Алонсо, Жоржиньо, Ковачич, Маунт, Педро, Пулишич, Жиру

Арбитр

Впервые в истории матч за Суперкубок УЕФА будет судить женщина. Главным арбитром назначена француженка Стефани Фраппар.