На межбанке следует ожидать роста спроса на иностранную валюту, уверена банкир.

Наличный курс доллара в Украине на текущей неделе до 10 мая будет колебаться в пределах диапазона 39,60 - 40,30 грн/долл., прогнозирует директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько, передает 24 канал.

"Как и ожидалось, в первые дни мая наблюдалось оживление спроса на валюту со стороны населения, однако оно не было драматическим и не смогло нарушить курсовую стабильность на рынке", - отметила она.

По мнению эксперта, в ближайшие дни на межбанке следует ожидать роста спроса на иностранную валюту.

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"Уверена, что регулятор точно рассчитал потенциальные последствия и имеет достаточно ресурсов, чтобы обеспечить дополнительный спрос интервенциями. Но волатильность на рынке на этой неделе может возрасти", - добавила она.

Курс доллара в Украине 6 мая

Напомним, наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 6 мая, ослаб на 5 копеек - до 39,85 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 39,35 грн за доллар.

А курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 6 мая снизился на 5 копеек и составляет 39,85 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня также ослаб на 5 копеек и составляет 42,90 грн за евро.

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