Какой церковный праздник отмечают 7 мая по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

7 мая православные верующие отмечают Светлый вторник, а также день памяти Иверской иконы Божией Матери. По новому церковному календарю отмечают явление Креста Господня в Иерусалиме. Об обычаях, приметах и запретах 7 мая, что отмечают в церкви по старому стилю - рассказываем в материале.

7 мая 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

7 мая по новому стилю (20 мая по старому) - явление Креста Господня в небе над Иерусалимом.

Известно, что после смерти императора Константина Великого на престол стал его сын Констанций - он отказался от христианства и уклонился в ересь Ария, который отрицал единосущих Сына и Отца.

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Чтобы утвердить святое православие, 7 мая 351 года - это были дни святой Пятидесятницы - Господь явил в Иерусалиме небесное знамение. В три часа утра на небе появилось изображение равноконечного Креста Господня. Явление началось над Голгофской горой и достигло Елеонской горы. Знамение переливалось всеми цветами радуги, а свидетели этого были поражены увиденным. Многие сразу же поспешили ко святому храму Воскресения, и, по утверждению историков, после этого явления иудеи и эллины приняли Святое Крещение.

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Во вторник Светлой седмицы Церковь вспоминает чудесное обретение на горе Афон иконы Божией Матери Иверская. По преданию, икону написал святой апостол и евангелист Лука, а произошло это еще в дни земной жизни Пресвятой Богородицы и по Ее благословению.

Икона Пресвятой Богородицы в IX веке хранилась у вдовы близ города Никеи, пока в ее дом не ворвались еретики-иконоборцы - один из их ударил по образу Божьей Матери и у нее потекла кровь. Чтобы уберечь икону, образ пустили по морю, чудесным образом святыня приплыла к святой горе Афон.

Монахи Иверского монастыря поместили сначала образ в часовне, затем перенесли в храм, а после по велению богородицы - вернули обратно. Там со временем построили надвратную церковь - в ней Иверская икона Божией Матери находится до сих пор, а ее второе название - "Вратарница". Этот образ - чудотворный, по преданию Иверская икона покинет Афон перед Вторым пришествием.

Кровоточащая рана на щеке Божьей Матери так и осталась на иконе, поэтому на лике ее всегда изображают с небольшой ранкой.

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После праздника Пасхи православные отмечают Светлую седмицу (неделю). В течение этой недели в церкви проходят праздничные богослужения и настежь открыты Царские врата - это символизирует нисхождение с небес Божьей благодати. Проводятся крестные ходы, во время которых священники окропляют всех святой водой, верующие всю неделю приветствуют друг друга: "Христос воскресе!" и отвечают: "Воистину воскрес!".

Второй день пасхальной недели называется Светлый вторник. Дата 7 мая 2024 года одинакова для старого и нового календаря. В этот день, как и в предыдущий, принято идти в церковь, а также поздравлять со светлым праздником родственников и друзей. Также в этот день и в течение всей пасхальной недели раздают милостыню и помогают нуждающимся.

Праздник 7 мая по старому стилю - Светлый вторник, Иверской иконы Божией Матери, мученика Саввы Стратилата.

О чем говорят приметы на 7 мая

В народном календаре 7 мая - праздник Купальница или Купальщица. Приметы этого дня говорят о погоде в мае и сентябре:

ласточки высоко летают - к ясной погоде, низко - к дождю;

дождь в этот день - к теплому сентябрю;

утром радуга - погода будет дождливой, а если вечером - ясной.

Считается, что в этот день вода обладает целебными свойствами.

Что можно делать 7 мая

Перед Иверской иконой Божией Матери просят избавить от болезней и скорби, утешить в бедах, уберечь от пожара, исцелить душевные раны, обращаются в тяжелых обстоятельствах. Икону следует держать в доме возле входа - так она будет защищать от бед и неприятностей.

По народным традициям в Светлый вторник, как и в Поливальный понедельник, окатывают друг друга водой - считается, она помогает смыть грехи, обиды и болезни. Также водой окропляют скот и домашних животных, чтобы они не болели.

В старину в этот день отправлялись в поле или на огород и закапывали на своем участке крашенку - поздравляли землю с Пасхой и просили хорошего урожая.

Что нельзя делать 7 мая

Среди запретов, что сегодня нельзя делать - ругаться и желать зла, сквернословить, унывать и предаваться мрачным мыслям,

В Светлый вторник не разрешается поститься - даже перед причастием нужно что-либо съесть. Это время радости, поэтому отменяются даже традиционные посты по средам и пятницам.

Весь тяжелый труд, в том числе срочный ремонт, следует отложить на неделю. В этот день, как и всю пасхальную неделю, не совершаются венчания и заупокойные службы, а также стараются не ездить на кладбище.

7 мая - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Антон, Иван, Михаил, Степан.

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