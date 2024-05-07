По словам Максима Джигуна, Си Цзиньпина ждет серьезный разговор в Европе из-за угроз Путина.

Заявления России о ядерных учениях или шантаже - это пересечение красных линий не только для Европы, но и для Китая, считает политический эксперт Максим Джигун.

По его словам, Китай заинтересован в том, чтобы продолжать демонстрировать превосходство США в геополитическом плане и восстановить темпы экономического роста.

"И если первую они реализуют, оказывая помощь РФ, то с экономической точки зрения они это хотят сделать с помощью Европы. Для них сейчас важно выстроить ровные отношения с Европой. И вопрос дестабилизации за счет риторики, которую сейчас подают в РФ, точно не входит в планы. Очевидно, что будут жесткие разговоры между странами ЕС и Китаем. Ведь экономика - это важная составляющая, но она должна вкладывать в себя и определенный политический нарратив", - пояснил Джигун в эфире телемарафона. Видео дня

Эксперт также отметил, что несмотря на сотрудничество с Россией, Пекин может пойти на определенные уступки странам Европы и попытаться успокоить Путина.

"Когда возникнет вопрос - сохранить нормальные отношения с ЕС и с другой стороны поддерживать РФ в ее ядерных угрозах и бреде - я думаю, что Си Цзиньпин будет более центристских позиций. Я не думаю, что эти заявления были как-то синхронизированы с Китаем. Но роль Пекина крайне важна в том, чтобы успокаивать эти обострения Путина", - сказал Джигун.

Ядерные угрозы Путина: что известно

Накануне Путин поручил армии провести учения с тактическим ядерным оружием. Дата начала учений не разглашается, известно лишь, что они пройдут "в ближайшее время".

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, учения будут проводиться в "ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц". В частности, речь идет о возможной отправке западных войск в Украину.

Ситуацию прокомментировал и экс-президент РФ Дмитрий Медведев. Он заявил, что помощь Украине живой силой "повлечет прямое вступление их стран в войну", на которое стране-агрессору "придется отвечать", и "наступит мировая катастрофа".

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