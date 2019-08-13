Ливерпуль - Челси: прогноз букмекеров на матч за Суперкубок УЕФА

Английские команды поспорят за трофей в Стамбуле.

В среду, 14 августа, в Стамбуле на стадионе "Водафон Парк" состоится матч за Суперкубок УЕФА, в котором сыграют английские "Ливерпуль" и "Челси".

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Букмекеры считают "Ливерпуль" фаворитом предстоящего матча. На победу "красных" дается коэффициент 1,62, тогда как на успех "синих" - 5,80. Ничья оценивается коэффициентом 4,10.

Коэффициент на завоевание трофея "Ливерпулем" составляет 1,31, а на итоговое чемпионство "Челси" - 3,70.

В прямом эфире встречу покажет телеканал "Футбол 1".

"Ливерпуль" в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов, а "Челси" стал триумфатором Лиги Европы. Победители турниров традиционно встречаются в поединке за Суперкубок Европы.

УНИАН ранее сообщал, что один из лидеров Ливерпуля пропустит матч за Суперкубок УЕФА.