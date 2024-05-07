Российско-украинская война продолжается, и армия РФ продолжает давить на позиции Сил обороны на большинстве участков на передовой. Может ли враг открыть новый фронт и начать наступление на Харьков – в интервью NV рассказал ветеран АТО, военный эксперт Евгений Дикий.
"Я пока что такой угрозы не вижу. Но ключевое здесь – "пока что". Я не считаю, что они этого не сделают. Но в ближайшие недели или даже месяцы, я не вижу достаточного ресурса. Я просто не вижу, кем это делать. Ведь напротив Харьковщины сосредоточено 35 тысяч человек. Это не то количество, с которым надо идти на Харьков", – сказал Дикий.
Он также добавил, что наличие у РФ 35 тысяч военных на этом направлении – это определенная гарантия того, что Украина не будет начинать новые рейды на территории РФ.
"Ведь уже были рейды на Белгородскую, Курскую, Брянскую области. А недавно еще и добавилось заявление Кэмерона об отсутствии запрета бить по территории РФ. Поэтому сейчас это больше похоже на оборону Белгорода. Если бы была цифра в 135 тысяч – другая история, это было бы похоже на ударную группировку для атаки на большой город", – сказал Дикий.
В целом же, по мнению эксперта, для РФ пока нет смысла открывать новый фронт на поле боя, поскольку она имеет успехи в Донецкой области.
"У них продолжается наступление на нынешнем фронте. У них нет смысла распылять силы на открытие новых фронтов, когда не решены ключевые задачи на этом. И когда есть шанс решить эти ключевые задачи. У них сейчас большие успехи на Покровском направлении, для них есть смысл эти успехи реализовывать. И, скорее всего, битва за Покровск вот-вот начнется", – пояснил Дикий.
Наступление РФ: что говорят эксперты
По мнению военного эксперта Олега Жданова, РФ сейчас стягивает войска на приграничные территории для нанесения отвлекающих ударов по позициям Сил обороны Украины.
Зато другой военный эксперт – Михаил Самусь утверждает, что россияне сейчас пытаются захватить как можно больше территорий до прибытия американской помощи. По его мнению, когда Силы обороны получат достаточно вооружения, наступление РФ прекратится.