Это ключевой элемент инструментария гибридной войны РФ.

Кремль снова использует ядерные угрозы и дипломатические манипуляции для проведения кампании рефлексивного контроля, которая направлена на принятие решений на Западе.

Как отмечаются в ISW, рефлексивный контроль является ключевым элементом инструментария гибридной войны РФ. Эта тактика основана на формировании мнения противника с помощью целенаправленной риторики и информационных операций таким образом, чтобы он впоследствии добровольно совершал действия, выгодные стране-агрессору.

По словам аналитиков, россияне часто использовали "бряцание" ядерным оружием во время полномасштабного вторжения в Украину, чтобы заставить Запад прекратить оказывать военную поддержку Киеву.

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При этом важнейшими элементами усилий России по использованию ядерной риторики как формы рефлексивного контроля являются российские чиновники. Они постоянно привязывают учения по ядерной готовности и туманные угрозы ядерного возмездия к важным политическим решениям Запада относительно войны в Украине.

Ядерные угрозы Путина: что известно

Накануне правитель РФ Владимир Путин поручил армии провести учения с тактическим ядерным оружием. Дата начала учений не разглашается, известно лишь, что они пройдут "в ближайшее время".

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, учения будут проводиться в "ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц". В частности, речь идет о возможной отправке западных войск в Украину.

Заявления России о ядерных учениях или шантаж - это пересечение красных линий не только для Европы, но и для Китая, считает политический эксперт Максим Джигун.

По его словам, Китай заинтересован в том, чтобы продолжать демонстрировать превосходство США в геополитическом плане и восстановить темпы экономического роста.

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