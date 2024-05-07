Сегодня отмечается День радио и День распахнутых окон.

Праздник 7 мая - День радио, День распахнутых окон, Всемирный день борьбы с астмой, День стиха на подушке, Международный день планетариев, Светлый вторник. 7 мая - 127-й день года (128-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 238 дней.

Какой сегодня праздник в Украине и в мире

7 мая праздник отмечается во многих странах на Земле - посмотрите, что в эту дату встречают люди в разных государствах:

День коктейля "Космополитен", День "Будь лучшим", День осведомленности о детской депрессии, День концерта, День жаркого с бараньей ногой. День учителя, День туризма - США

День психического здоровья детей и молодежи - Канада.

День "Человека Моря" - Португалия.

День весны - Шотландия.

День инженера - Бангладеш.

День возрождения печати, языка и книги - Литва.

В Украине 7 мая все жители страны ждут первый полуфинал "Евровидения", где alyona alyona и Jerry Heil исполнят песню "Teresa&Maria".

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Памятные события в истории 7 мая

1663 - в центре Лондона открылся Королевский театр. Через девять лет он сгорел, но был вновь возведен на своём нынешнем месте на Друри-Лейн. Ныне это старейший театр Англии.

1824 - в Вене состоялось первое исполнение Девятой симфонии Людвига Ван Бетховена,

1861 - штат Теннесси принял решение об отделении от США,

1887 - американец Томас Стивенс завершил первое кругосветное путешествие на велосипеде, проехав 13 500 миль и пробыв в пути более трёх лет.

1945 - 7 мая в 2:41 ночи в Реймсе был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии.

1971 - "Black Sabbath" получили "Золотой диск" за альбом "Paranoid".

1995 - сборная Финляндии впервые стала чемпионом мира по хоккею.

1995 - Национальный банк Украины выпустил монету номиналом 200 тысяч карбованцев.

1997 - на Каннском кинофестивале прошла премьера фильма Люка Бессона "Пятый элемент".

Какой сегодня церковный праздник

7 мая православные верующие по новому календарю ПЦУ чтут день памяти мученика Акакия Сотника и Явление на небе Креста Господня в Иерусалиме. Те христиане, которые отмечают праздники по старому стилю, встречают Пpaздник Мoлчeнcкoй икoны Бoжиeй Мaтepи, Пpaздник икoны Бoжиeй Мaтepи "Oдигитpия" Шуйcкaя, Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoгo Фoмы Cиpийcкoгo, Χpиcтa paди юpoдивoгo и Дeнь пaмяти cвятoгo мучeникa Caввы Cтpaтилaтa.

Какой сегодня праздник - что нельзя делать и можно

Приметы 7 мая предлагают украинцам накрыть богатый стол, но по традиции наших предков он должен быть особенным. Чем больше будет блюд из овса - тем богаче окажется год.

Народные приметы о погоде:

птицы кружат над жилым домом - его обитателей ждет удача;

жарко 7 мая - июнь будет холодным;

низко висят кучевые облака - ждать сильного ветра.

Сегодня категорически запрещено дарить людям вещи из льна и шерсти - можно навлечь финансовые неприятности на человека. Также не рекомендуется употреблять выпечку из пшеничной или ржаной муки, лучше брать овсяную, иначе будут проблемы с ЖКТ.

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