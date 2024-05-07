Праздник 7 мая - День радио, День распахнутых окон, Всемирный день борьбы с астмой, День стиха на подушке, Международный день планетариев, Светлый вторник. 7 мая - 127-й день года (128-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 238 дней.
- Какой сегодня праздник в Украине и в мире
- Памятные события в истории 7 мая
- Какой сегодня церковный праздник
- Какой сегодня праздник - что нельзя делать и можно
Какой сегодня праздник в Украине и в мире
7 мая праздник отмечается во многих странах на Земле - посмотрите, что в эту дату встречают люди в разных государствах:
- День коктейля "Космополитен", День "Будь лучшим", День осведомленности о детской депрессии, День концерта, День жаркого с бараньей ногой. День учителя, День туризма - США
- День психического здоровья детей и молодежи - Канада.
- День "Человека Моря" - Португалия.
- День весны - Шотландия.
- День инженера - Бангладеш.
- День возрождения печати, языка и книги - Литва.
В Украине 7 мая все жители страны ждут первый полуфинал "Евровидения", где alyona alyona и Jerry Heil исполнят песню "Teresa&Maria".
Памятные события в истории 7 мая
- 1663 - в центре Лондона открылся Королевский театр. Через девять лет он сгорел, но был вновь возведен на своём нынешнем месте на Друри-Лейн. Ныне это старейший театр Англии.
- 1824 - в Вене состоялось первое исполнение Девятой симфонии Людвига Ван Бетховена,
- 1861 - штат Теннесси принял решение об отделении от США,
- 1887 - американец Томас Стивенс завершил первое кругосветное путешествие на велосипеде, проехав 13 500 миль и пробыв в пути более трёх лет.
- 1945 - 7 мая в 2:41 ночи в Реймсе был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии.
- 1971 - "Black Sabbath" получили "Золотой диск" за альбом "Paranoid".
- 1995 - сборная Финляндии впервые стала чемпионом мира по хоккею.
- 1995 - Национальный банк Украины выпустил монету номиналом 200 тысяч карбованцев.
- 1997 - на Каннском кинофестивале прошла премьера фильма Люка Бессона "Пятый элемент".
Какой сегодня церковный праздник
7 мая православные верующие по новому календарю ПЦУ чтут день памяти мученика Акакия Сотника и Явление на небе Креста Господня в Иерусалиме. Те христиане, которые отмечают праздники по старому стилю, встречают Пpaздник Мoлчeнcкoй икoны Бoжиeй Мaтepи, Пpaздник икoны Бoжиeй Мaтepи "Oдигитpия" Шуйcкaя, Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoгo Фoмы Cиpийcкoгo, Χpиcтa paди юpoдивoгo и Дeнь пaмяти cвятoгo мучeникa Caввы Cтpaтилaтa.
Какой сегодня праздник - что нельзя делать и можно
Приметы 7 мая предлагают украинцам накрыть богатый стол, но по традиции наших предков он должен быть особенным. Чем больше будет блюд из овса - тем богаче окажется год.
Народные приметы о погоде:
- птицы кружат над жилым домом - его обитателей ждет удача;
- жарко 7 мая - июнь будет холодным;
- низко висят кучевые облака - ждать сильного ветра.
Сегодня категорически запрещено дарить людям вещи из льна и шерсти - можно навлечь финансовые неприятности на человека. Также не рекомендуется употреблять выпечку из пшеничной или ржаной муки, лучше брать овсяную, иначе будут проблемы с ЖКТ.