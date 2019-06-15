Украина - Южная Корея: онлайн-трансляция финала чемпионата мира по футболу U-20

12:44, 15 июня 2019
Футбол
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Сборная Украины U-20 / REUTERS

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Южная Корея.

Стартовый свисток прозвучит в 19.00.

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Сборная Украины U-20 впервые в истории сыграет в финале чемпионата мира. Ранее лучшим достижением команды этого возраста был выход в 1/8 финала. Южная Корея U-20 также впервые будет бороться за золотые награды. Ранее южнокорейцы доходили максимум до полуфинала.

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На групповом этапе Украина одержала две победы при одной ничьей. В плей-офф подопечные Александра Петракова прошли Панаму (4:1), Колумбию (1:0) и Италию (1:0). 

Южная Корея на групповой стадии дважды выиграла и один раз проиграла. В матчах навылет корейская сборная выбила из борьбы Японию (1:0), Сенегал (3:3 и 3:2 по пенальти) и Эквадор (1:0).

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Онлайн-трансляция матча

Стадион, на котором сыграют команды.

фото: УАФ

Сборные Украины и Южной Кореи в марте встречались в товарищеском матче. Минимальную победу в той встрече отпраздновали украинцы (1:0).

Фото с предматчевой тренировки нашей сборной.

фото: УАФ
фото: УАФ

Гол, благодаря которому украинская сборная U-20 впервые в истории вышла в финал.

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Теги: #сборная Украины#ЧМ-2019 (U-20)