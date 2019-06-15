Украина - Южная Корея: онлайн-трансляция финала чемпионата мира по футболу U-20
15 июня в польском городе Лодзь пройдет финал чемпионата мира по футболу U-20, в котором встретятся сборные Украины и Южной Кореи.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Южная Корея.
Стартовый свисток прозвучит в 19.00.
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Сборная Украины U-20 впервые в истории сыграет в финале чемпионата мира. Ранее лучшим достижением команды этого возраста был выход в 1/8 финала. Южная Корея U-20 также впервые будет бороться за золотые награды. Ранее южнокорейцы доходили максимум до полуфинала.
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На групповом этапе Украина одержала две победы при одной ничьей. В плей-офф подопечные Александра Петракова прошли Панаму (4:1), Колумбию (1:0) и Италию (1:0).
Южная Корея на групповой стадии дважды выиграла и один раз проиграла. В матчах навылет корейская сборная выбила из борьбы Японию (1:0), Сенегал (3:3 и 3:2 по пенальти) и Эквадор (1:0).
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Украина - Южная Корея
Онлайн-трансляция матча
Стадион, на котором сыграют команды.
Сборные Украины и Южной Кореи в марте встречались в товарищеском матче. Минимальную победу в той встрече отпраздновали украинцы (1:0).
Фото с предматчевой тренировки нашей сборной.
Гол, благодаря которому украинская сборная U-20 впервые в истории вышла в финал.
Konoplia ➡️ Buletsa ➡️ ⚽️🥅— FIFA.com (@FIFAcom) 11 июня 2019 г.
The goal that sealed 🇺🇦 @FFUKRAINE's first trip to the #U20WC final 👌 pic.twitter.com/bX7gcfyEF7