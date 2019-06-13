Украина - Южная Корея: прогноз букмекеров на финал чемпионата мира по футболу U-20
20:45, 13 июня 2019Футбол
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Сборная Украины U-20 может впервые в истории выиграть мировое первенство.
Гол Сергея Булецы вывел сборную Украины в финал / фото: УАФ
15 июня в Польше пройдет финальный матч чемпионата мира по футболу U-20, в котором встретятся сборные Украины и Южной Кореи.
Букмекеры считают сборную Украины фаворитом финального матча.
На победу подопечных Александра Петракова по итогам основного времени матча можно сделать ставку с коэффициентом 2,44. В то же время на ничью букмекеры дают коэффициент 2,85, а на победу южнокорейской сборной - 3,40.
На итоговый успех украинской сборной можно сделать ставку с коэффициентом 1,69, а на то, что трофей достанется Южной Корее - 2,17.
Напомним, сборная Украины U-20 впервые в истории сыграет в финале чемпионата мира.
Как сообщал УНИАН, в полуфинальном матче украинцы обыграли сборную Италии.
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