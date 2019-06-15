Украина - Южная Корея: анонс финала чемпионата мира по футболу U-20

Сборная Украины U-20 может впервые в истории выиграть мировое первенство.

15 июня в Польше пройдет финальный матч чемпионата мира по футболу U-20 между сборными Украины и Южной Кореи. Стартовый свисток прозвучит в 19.00.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Южная Корея.

И Украина, и Южная Корея впервые в истории сыграют в финале ЧМ U-20. Для украинцев лучшим результатом ранее был выход в 1/8 финала, а для южнокорейцев - в полуфинал.

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Путь к финалу

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Сборная Украины вышла в плей-офф с первого места в своей группе. На групповой стадии украинцы обыграли США (2:1) и Катар (1:0), а также сыграли вничью с Нигерией (1:1). В плей-офф подопечные Александра Петракова прошли Панаму (4:1), Колумбию (1:0) и Италию (1:0). За шесть матчей на ЧМ украинцы пропустили лишь три гола.

Лучшим бомбардиром украинской сборной на турнире является Даниил Сикан, на счету которого 4 забитых мяча.

Вице-чемпион Азии сборная Южной Кореи стартовала на турнире с поражения от Португалии (0:1). Но затем южнокорейцы минимально обыграли ЮАР (1:0) и одного из фаворитов турнира сборную Аргентины (2:1).

В плей-офф корейская сборная прошла Японию (1:0), Сенегал (3:3 и 3:2 по пенальти) и Эквадор (1:0).

Лучшим бомбардиром команды на турнире является Чжо Юн Вук, на его счету 3 гола.

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Травмы и дисквалификации

Сборной Украины в финале не сможет помочь ключевой центральный защитник Денис Попов, который был удален в полуфинале. В то же время после дисквалификации на поле вернется Георгий Цитаишвили.

Ориентировочные составы

Украина: Лунин, Бескоровайный, Бондарь, Сафронов, Конопля, Чех, Корниенко, Булеца, Дрышлюк, Цитаишвили, Сикан

Южная Корея: Ли Кван Ен, Хо-Чин, Ли Чжэ Ик, Хван Тэ Хен, Чжо Юн Вук, Джун, Ко Чжэ Хен, Хуюн-Ву, Ли Кан Ин, Чжи-Сол, О Се Хун

Слова перед матчем

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков:

"Фаворита называть не берусь, это финал чемпионата мира. Южная Корея - очень дисциплинированная, физически очень хорошо подготовленная, тактически грамотная команда. Она объективно заслужила право играть в финале ЧМ.

Для ребят это самый важный матч в их жизни, это 100%. И для меня. Думаю, игра не будет открытой, шашки наголо, что бегут и те, и другие. Играют дисциплинированные, тактически грамотные команды. И Южная Корея, и Украина заслуженно вышли в финал. Не думаю, что будет открытый футбол - 5:5, 6:6".

Арбитр

Главным арбитром матча назначен 37-летний рефери из США Исмаил Эльфахт.