Гвоздик - Бетербиев: онлайн-трансляция чемпионского боя

Украинец попытается завоевать второй титул чемпиона мира.

В ночь с 18 на 19 октября в Филадельфии состоится поединок между украинским чемпионом мира по версии WBC в полутяжелом весе Александром Гвоздиком (17-0, 14 КО) и обладателем титула IBF из России Артуром Бетербиевым (14-0, 14 КО).

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию боя Гвоздик - Бетербиев.

Начало поединка - ориентировочно в 05.30 утра по киевскому времени.

Гвоздик - Бетербиев: где смотреть бой по ТВ

Украинец стал чемпионом мира в декабре прошлого года. Тогда Гвоздик нокаутировал Адониса Стивенса, а канадец пережил инсульт и до сих пор до конца не восстановился.

Затем Гвоздик провел защиту титула в конце марта - это был его прошлый поединок. Украинец встречался с Дуду Нгумбу и заставил француза отказаться от борьбы - последний жаловался на травму.

Гвоздик - Бетербиев: анонс боя

Бетербиев перешел в профи в 2013-м и до титула провел 11 боев, одержав во всех досрочные победы. В ноябре 2017-го россиянин нокаутировал немца Энрико Келлинга и стал обладателем пояса IBF.

До Гвоздика Бетербиев успел провести две защиты. В ноябре прошлого года он нокаутировал Каллума Джонсона, а в мае текущего техническим нокаутом справился с боснийцем Радивое Калайджичем.

Гвоздик - Бетербиев: прогноз букмекеров

Гвоздик - Бетербиев

Онлайн-трансляция боя

А вот и мнение Виктора Постола по поводу предстоящего поединка:

"Видел, как боксирует Бетербиев. Знаю, что парень горячий, идет вперед, бьет, пропускает, все равно не останавливается. Саше надо хорошо двигаться, четко держать дистанцию. Будем держать кулаки за Сашу. Я думаю, он должен выиграть по очкам".

Финальная дуэль взглядов.

Сравнение характеристик обоих боксеров.

Here’s how they stack up on paper.



Who has the edge when the opening bell rings?#BeterbievNail | TONIGHT | ESPN | @GEICOpic.twitter.com/zKY1tjqL8V — Top Rank Boxing (@trboxing) 18 октября 2019 г.

Промо предстоящего боя.

Накануне состоялось взвешивание. Оба участника поединка вложились в рамки полутяжелой весовой категории и показали примерно одинаковый вес. Гвоздик - 79,06 кг, а Бетербиев - 79,15 кг.