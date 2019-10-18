Гвоздик - Бетербиев: онлайн-трансляция чемпионского боя
В ночь с 18 на 19 октября в Филадельфии состоится поединок между украинским чемпионом мира по версии WBC в полутяжелом весе Александром Гвоздиком (17-0, 14 КО) и обладателем титула IBF из России Артуром Бетербиевым (14-0, 14 КО).
УНИАН будет вести онлайн-трансляцию боя Гвоздик - Бетербиев.
Начало поединка - ориентировочно в 05.30 утра по киевскому времени.
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Украинец стал чемпионом мира в декабре прошлого года. Тогда Гвоздик нокаутировал Адониса Стивенса, а канадец пережил инсульт и до сих пор до конца не восстановился.
Затем Гвоздик провел защиту титула в конце марта - это был его прошлый поединок. Украинец встречался с Дуду Нгумбу и заставил француза отказаться от борьбы - последний жаловался на травму.
Гвоздик - Бетербиев: анонс боя
Бетербиев перешел в профи в 2013-м и до титула провел 11 боев, одержав во всех досрочные победы. В ноябре 2017-го россиянин нокаутировал немца Энрико Келлинга и стал обладателем пояса IBF.
До Гвоздика Бетербиев успел провести две защиты. В ноябре прошлого года он нокаутировал Каллума Джонсона, а в мае текущего техническим нокаутом справился с боснийцем Радивое Калайджичем.
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Гвоздик - Бетербиев
Онлайн-трансляция боя
А вот и мнение Виктора Постола по поводу предстоящего поединка:
"Видел, как боксирует Бетербиев. Знаю, что парень горячий, идет вперед, бьет, пропускает, все равно не останавливается. Саше надо хорошо двигаться, четко держать дистанцию. Будем держать кулаки за Сашу. Я думаю, он должен выиграть по очкам".
Финальная дуэль взглядов.
Сравнение характеристик обоих боксеров.
Here’s how they stack up on paper.— Top Rank Boxing (@trboxing) 18 октября 2019 г.
Who has the edge when the opening bell rings?#BeterbievNail | TONIGHT | ESPN | @GEICOpic.twitter.com/zKY1tjqL8V
Промо предстоящего боя.
Only 1️⃣ will leave unified. #BeterbievNail | Oct. 18 | @espnpic.twitter.com/wKzMHehQav— Top Rank Boxing (@trboxing) 1 октября 2019 г.
Накануне состоялось взвешивание. Оба участника поединка вложились в рамки полутяжелой весовой категории и показали примерно одинаковый вес. Гвоздик - 79,06 кг, а Бетербиев - 79,15 кг.