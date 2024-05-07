Российский сжиженный газ до сих пор свободно поставляется в Европу, и в ЕС начинают понимать, что здесь что-то не так.

Европейский Союз готовит 14-й пакет санкций против России, согласно которому ограничения впервые будут введены против российского сжиженного газа, хотя прямого запрета на импорт российского СПГ в ЕС не предусмотрено. Об этом сообщают западные СМИ, которые смогли ознакомиться с предварительным проектом санкционных документов.

Удар по сжиженному газу

Как пишет Politico, введение санкций на российский СПГ повлияет примерно на четвертую часть доходов России от продажи этого вида топлива. Санкции в частности запретят участие европейских компаний в будущих проектах СПГ в России.

"Такая мера ограничивает расширение российских мощностей СПГ и, таким образом, ограничивает доходы России", - говорится в предложении.

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Издание отмечает, что по состоянию на 2023 год, российский СПГ составлял примерно 5% от всего объема энергопотребления в ЕС. Однако, это предоставляло Москве примерно 8 миллиардов евро годового дохода.

Благодаря новым санкциям, в частности запрету реэкспорта, который в основном происходит через порты Испании, Бельгии и Франции, Россия будет вынуждена доставлять свой СПГ в страны Азии арктическим морским путем, что потребует специальных судов и дополнительного времени. По оценкам экспертов, это может уменьшить доходы России от продажи СПГ на 2 миллиарда евро, что составляет примерно 28% прибыли России от этого топлива и чуть более пятой части ее экспорта в ЕС в прошлом году.

Удар по российской пропаганде

В новом санкционном пакете отдельное внимание уделено ограничению влияния российских мер воздействия и дезинформации в Европе. По данным The Guardian, в частности предложено наложить санкции на бывшего украинского олигарха Виктора Медведчука, обвиняемого в государственной измене, который в 2022 году был передан России в рамках обмена пленными. Медведчук "продолжал финансировать и осуществлять операции влияния против политических партий и отдельных политиков в Европе", говорится в тексте санкционного документа, который читали журналисты.

В новом пакете санкций предложено запретить работу в пределах ЕС для издания "Голос Европы", созданного Медведчуком, а также российского государственного информационного агентства "РИА Новости", газет "Российская газета" и "Известия".

Обращается внимание, что на Медведчука и "Голос Европы" уже наложили санкции в Чехии в марте этого года, после того, как была разоблачена пророссийская кампания с целью повлиять на результаты выборов в Европарламент, назначенные на июнь этого года.

Предотвратить вмешательство в выборы, в частности призван и предложенный будущий запрет европейским политическим партиям, аналитическим центрам и медиа получать деньги от России и пророссийских структур. Ведь европейским крайне правым партиям, популярность которых в последние годы возросла, неоднократно вменяли связи, в том числе и финансовые, с Москвой.

Другие ограничения

В санкционном пакете также предложено запретить экспорт украинских объектов культурного наследия, таких как картины, религиозные артефакты и археологические сокровища, если есть подозрения, что "товары были незаконно вывезены из Украины" во время войны.

Напоследок, проект санкций призывает ввести такие же меры к Беларуси, как к России, ведь Беларусь, которая имеет союзное государство и таможенный союз с Россией, сейчас является одним из основных маршрутов, который использует Россию для обхода санкций ЕС.

Ожидается, что европейские чиновники будут обсуждать пакет в ближайшее время. Для вступления в силу его должны согласовать все 27 стран ЕС.

ЕС готовит новые санкции против России

Как сообщал УНИАН, 6 мая "Польское радио" информировало, что Европейская комиссия разослала странам блока проект 14-го пакета санкций против России, в котором говорится о сжиженном газе. Еврокомиссия хочет ограничить импорт сжиженного газа из России, но о полном эмбарго речь не идет.

Отмечалось, что идея заключается в том, чтобы запретить перевалку российского СПГ в европейских портах, откуда он позже расходится по миру. Кроме того, ограничения будут распространяться на арктические и мурманские СПГ-проекты. Комиссия также хочет наложить санкции на десяток кораблей из так называемого теневого флота, которые перевозят российскую нефть вопреки ограничениям ЕС. Теперь им будет запрещено заходить в европейские порты.

Сегодня, 7 мая, издание Bloomberg написало, что ЕС предложил ввести ограничения в отношении 11 российских судов, помогающих стране-агрессору поддерживать войну против Украины. Среди судов, которые попали под санкции, четыре топливных танкера, два нефтяных танкера, два газохранилища для проекта ПАО "Новатэк" по перевалке сжиженного природного газа на полуострове Камчатка, и грузовое судно. Один из них - танкер под названием Andromeda Star, который потерпел крушение в Балтийском море и имел недействительную европейскую страховку.

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