Войско нуждается в людях, и во время войны это нормальный процесс, подчеркнул военный.

Украинское войско нуждается в людях. Очень важно работать над репутацией армии, здоровой пропагандой, социальными программами, заявил майор ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин.

"Я много пишу о мобилизации, потому что это одна из важнейших тем сегодня. Войско нуждается в людях, и во время войны это нормальный процесс. Конечно, хотелось бы мотивировать людей защищать Украину от врага только поощрением", – подчеркнул он.

По его словам, "когда сложная ситуация, когда на карту поставлено будущее всего государства и нации", мотивация должна быть как положительной, так и отрицательной.

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"Очень важно работать над репутацией армии, здоровой пропагандой, социальными программами. А для тех, кто помнит только о своих правах, и совсем забыл о своих обязанностях – должно быть адекватное наказание и соответствующее отношение государства. В то же время, если человек принимает правильное решение – он должен знать, что государство о нем позаботится", – резюмировал он.

Мобилизация в Украине

18 мая в Украине вступит в силу новый закон о мобилизации в Украине. Представитель Генерального штаба ВСУ, полковник Юрий Глущенко сказал, что все мужчины от 18 до 60 лет обязаны обновить свои данные в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

Он также напомнил, что законом 10313 был исключен статус "ограниченно годный". Теперь граждане будут иметь статус или "годен к военной службе", или "негоден к военной службе".

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