Он отметил, что российские войска стягивают силы и пытаются во время атак определить степень прочности обороны ВСУ.

На Купянском направлении значительно возрастает уровень напряжения. Российские войска стягивают ресурсы живой силы и техники, а также пытаются определить прочность украинской обороны. Офицер 3-й отдельной танковой железной бригады Владимир Гонтарь в эфире телемарафона рассказал об оперативной ситуации на этом отрезке фронта.

"В целом сутки и все время ситуация такая же напряженная, как и было до того. Я бы сказал, что степень напряженности достаточно высокая, по сравнению даже со временем нашего контрнаступления. Мы все очень сосредоточены", – охарактеризовал ситуацию офицер.

Гонтарь отметил, что вместе с интенсивной активностью действий, враг стягивает силы и пытается во время атак определить степень прочности обороны украинских позиций.

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"Одновременно с тем, что подтягивают свою живую силу и технику, они и дальше давят на наши позиции. Делают такие действия, чтобы определить наши места и силы. В целом они себя очень-очень активно пополняют, и мы это видим", – акцентировал он.

Военный добавил, что сложно точно определить, пополняет ли враг потери личного состава или увеличивает общую численность войска на этом направлении.

"Мы понимаем, видим, слышим по радиоперехватам, что там в основном находятся контрактники (российской армии – УНИАН). То есть люди еще более подготовленные, чем те, кого они уже положили. Людей они не считают. Техники у них достаточно много, поэтому и гонят", – подчеркнул он.

Гонтарь резюмировал, что украинские защитники на Купянском направлении готовы к любому развитию событий, в том числе, к российскому наступлению в мае-июне, о вероятности которого ранее предупреждало высшее руководство Украины.

Война в Украине: ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, с начала суток на фронте произошло 64 боевых столкновения с противником. Только на Авдеевском направлении украинские защитники отбили 18 вражеских атак, на Бахмутском – 10, на Купянском – 11. "Горячо" было и на других направлениях.

На днях представитель Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин отмечал, что на Купянском направлении есть определенная заметная активность российской армии, и в частности, враг подтягивает личный состав, боекомплект и технику. Но оккупанты проводят не такие активные штурмовые действия, как на соседних направлениях фронта.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что российские войска готовят наступление в конце мая или в июне этого года.

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