В сети показали масштабный пожар в окрестностях Лимана: появилось объяснение (фото, видео)

Огонь охватил около 300 га хвойных деревьев.

Сегодня российские захватнические войска обстреляли территорию Ямпольского лесничества в Лиманской территориальной громаде, на месте начался масштабный пожар.

Как сообщают в отделе информационной политики Донецкой областной прокуратуры, обстрел вели из артиллерии. В результате попадания произошло возгорание деревьев и лесной подстилки, огонь охватил около 300 га хвойных деревьев. Спасателям удалось существенно уменьшить площадь пожара.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины).

Война в Украине: последние новости

По словам президента Владимира Зеленского, сейчас самыми горячими направлениями фронта являются Покровское, Кураховское, Краматорское, Лиманское, Времовское и Купянское. Он предупредил иностранных лидеров, что задержка помощи может иметь слишком большую цену для всех в мире.

В 3 отдельной танковой бригаде заявили, что российские захватчики стягивают силу и технику на Купянское направление, а также пытаются определить прочность обороны Вооруженных сил Украины.

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