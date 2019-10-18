"Бей так, как меня": Усик приехал поддержать Гвоздика в поединке с российским чемпионом (видео)

Александр посетит бой в Филадельфии.

Украинский супертяжеловес Александр Усик прилетел на бой чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе Александра Гвоздика против обладателя пояса IBF Артура Бетербиева.

Обращение Усика к соотечественнику опубликовал Luckypunch.net.

"Санечка, братское сердце, приехали тебя поддержать. Все, что есть - будем отдавать. А ты, в свою очередь, отдай все, что у тебя есть и порадуй нас, брат. И, пожалуйста, бей его так же, как ты меня бил. Это больно", - признался Александр.

Поединок пройдет ранним утром 19 октября по Киеву. Начало - ориентировочно в 05.30 утра. Транслировать бой в прямом эфире будет телеканал "Интер".

На кону поединка украинца и россиянина будут стоять оба титула, которые принадлежат боксерам.

УНИАН ранее сообщал, что Гвоздик и Бетербиев показали практически одинаковый вес перед боем.