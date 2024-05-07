Сейчас это самый защищенный объект чуть ли не во всем мире, говорит Евлаш.

Украина знает, куда надо бить, чтобы повредить Керченский (Крымский) мост, однако сделать это надо в правильный момент.

Об этом рассказал представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш в интервью NV. Он напомнил, что новость о передаче Украине американских ракет ATACMS, которые смогут достичь моста, вызвала истерику на российском телевидении.

Уничтожение конструкции ослабило бы способности российских захватчиков на полуострове, а также деморализовало бы их. "Не так бы активно они смогли поставлять различного типа оборудование в Крым. Это серьезно сказалось бы в том числе имиджево, потому что нужно понимать: этот мост стал символом триумфа России", - добавил представитель Воздушных сил.

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Для достижения такой цели понадобилось бы много ракет, поскольку Крымский мост очень большой. Однако специалистам известны места, по которым надо наносить удары, чтобы значительно повредить железную дорогу и дорожное полотно.

"Мы видели уже достаточно эффективные удары по нему, когда взрывы разрушали дорожное полотно. Они знают, куда бить, но нужно время и момент. Крымский мост сейчас - самый защищенный объект чуть ли не во всем мире. Туда брошены бригады ПВО, он очень тщательно охраняется", - добавил Евлаш.

Удары по Крымскому мосту: что известно

С начала полномасштабной войны Керченский мост дважды подвергся разрушительным атакам - в октябре 2022 года там взорвался грузовик, а в июле 2023 года мост атаковали морские беспилотники.

Ранее The New York Times сообщил, что США тайно отправили Украине более 100 дальнобойных ракет ATACMS. Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что новая помощь также включает эти ракеты.

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