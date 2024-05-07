Украина сегодня выступит под номером 5.

23:43 Выступление Джонни Логана.

23:37 Начало голосования.

23:37 Последней выступит представительница Люксембурга - 23-летняя TALI. Она является тренером по вокалу и учительницей музыки. Свой дебютный сингл выпустила в 16 лет. Кстати, эта страна впервые участвует в конкурсе "Евровидение".

23:33 Певица и автор песен iolanda начала писать музыку в 14 лет. Она любит сочетать поп и R&B. В прошлом году артистка выпустила первый альбом. На "Евровидении" она споет песню "Grito".

23:29 Дуэт "Electric Fields" из Австралиии споет песню "One Milkali". Он специализируются на традиционной живой культуре, музыка которой похожа на поп и электронику. Кстати, их конкурсная композиция содержит элементы языка аборигенов народности анангу.

23:22 Азербайджан представляет FAHREE и Илькин Довлатов. Несмотря на юридическое образование, во время карантина в 2020-м он решил стать музыкантом. На сцене в Мальме он выступит с Илькином Довлатовым, который специализируется на традиционном азербайджанском жанре под названием мугам.

23:17 Выступление Швеции - страны-победительницы прошлого года, которая автоматически будет выступать в гранд-финале.

23:12 Певица Наталья Барбу - скрипачка, вокалистка и композитор из Молдовы. Ее карьера началась в 1998 году в городе Мамая, где Барбу выиграла певческий конкурс. С тех пор она выпустила четыре студийных альбома и 20 синглов. Наталья Барбу сама пишет тексты к большинству своих песен.

23:08 Следующим на сцене появляется Windows95man - финский комик, танцор и модель. О себе он говорит, что застенчивый ботаник днем, но когда надевает свою футболку с изображением вымышленной операционной системы и джинсовые штаны - превращается в супермена. На сцене он выступит с песней "No Rules!".

22:59 Выступление Германии - страны-основательницы, которая автоматически будет выступать в гранд-финале.

22:50 Исландская певица Гера Бьорк уже второй раз участвует в песенном конкурсе "Евровидение". В 2010 году она заняла 19 место, но сейчас хочет все же одержать победу. Сегодня она споет композицию под названием "Scared of Heights".

22:46 На сцене появляется фаворит букмекеров - Baby Lasagna из Хорватии. Своим музыкальным стилем он считает микс поп-панка, техно, металла и хауса. А еще изюминкой творчества исполнитель считает юмористические тексты, но о глобальных проблемах современного общества. На конкурсе он споет песню "Rim Tim Tagi Dim".

22:42 Певица и автор песен LUNA представляет на "Евровидении-2024" Польшу. Девушка играет на скрипке и фортепиано, а раньше пела и танцевала в фольклорном коллективе. Своим хобби считает астрологию и йогу. На сцене она исполнит композицию под названием "The Tower".

22:38 Следующими на сцене споют украинские певицы Jerry Heil и АІуопа АІуопа. Только за год артистки выпустили 8 совместных треков, отыграли совместный тур в США и покорили хит-парады. Их конкурсная композиция "Teresa & Maria" уже успела покорить еврофанов. Кстати, номер для дуэта создала известная украинка Таня Муиньо, которая много лет работает с мировыми звездами.

22:35 Выступление Великобритании - страны-основательницы, которая автоматически будет петь в гранд-финале.

22:27 Ирландия выступает под номером 4. Ее представляет молодая исполнительница Bambie Thug, которая начала свою карьеру только в прошлом году. Она имеет собственный стиль, который называет "спиритический поп" и успела выпустили ряд нестандартных синглов. Сегодня представительница споет песню "Doomsday Blue", что является одой квир-сообществу.

22:22 На сцену вышел 26-летний певец Сильвестр Белт, который ранее также участвовал в литовском отборочном конкурсе на "Детское Евровидение" 2010 года. В этом же году он представляет Литву на "Евровидении" с песней "Luktelk".

22:18 Следующей споет Тея Дора, которая представляет Сербию. Певица любит сочетать поп-музыку с традиционными балканскими мотивами. Также ее фишка - это проникновенные тексты. К слову, девушка недавно стала артисткой с наибольшим количеством ежемесячных слушателей на Spotify на Балканах. Поэтому надеется, что новая композиция "Ramonda" тоже понравится зрителям и слушателям "Евровидения".

22:14 Первой участницей конкурса будет представительница Кипра - Силия Капсис. Девушке всего 17 лет, однако она уже успела побыть солисткой Австралийской молодежной музыкальной компании, неоднократно выступала на масштабных конкурсах по всему миру и даже снялась в документальном кино о танцах. Но все равно больше всего девушка любит сцену и на "Евровидении" споет песню под названием "Liar".

22:10 Выход ведущих конкурса.

22:02 Выступление участников "Евровидения" прошлых лет из Кипра, Швеции и Испании.

22:00 Начало "Евровидения-2024".

21:45 Через 15 минут начнется главное музыкальное событие - "Евровидение-2024.

Как проголосовать за Украину

Если вы находитесь за границей в стране, которая не участвует в "Евровидении", вы можете проголосовать за Украину под номером 5 на сайте www.esc.vote прямо сейчас до 22:00 по Киеву.

А если вы находитесь в стране, указанной в списке на фото, вы сможете проголосовать после выступления последнего участника полуфинала.

Прямая трансляция "Евровидения-2024" будет доступна на трех платформах:

телеканал Суспільне Культура;

сайт Суспільне Культура;

сайт Общественное Евровидение.

Отметим, второй полуфинал состоится 9 мая, а гранд-финал - 11 мая.