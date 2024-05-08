Весна - традиционный сезон для приготовления шашлыка на природе и именно от "правильного" маринада зависит, насколько мягким и ароматным получится мясо.
Звездный повар из Британии Джейми Оливер предложил свой вариант немного сладкого шашлыка из куриного мяса, который подойдет как для приготовления на мангале, так и для домашних условий - если есть гриль или фритюрница. Что именно предлагает повар, описал Express.
Для куриного шашлыка на гриле нужно:
- два зубчика чеснока;
- 3 кусочка имбиря;
- 140 г натурального йогурта;
- 60 мл томатной пасты;
- оливковое масло (чтобы сбрызнуть мясо);
- одна чайная ложка специи гарам масала;
- одна вторая чайной ложки копченой паприки;
- одна вторая чайной ложки молотой куркумы;
- четыре куриные грудки без кожицы;
- два больших красных перца;
- деревянные шпажки (смоченные в воде, чтобы не подгорели во время выпекания).
Как приготовить шашлык:
- Натрите на терке чеснок и имбирь, затем смешайте их с йогуртом, томатной пастой, оливковым маслом, гарам масала, копченой паприкой и молотой куркумой.
- Тем временем положите 12 деревянных шпажек в большой противень с холодной водой, чтобы они смочились - это поможет им не подгореть.
- Нарежьте куриные грудки небольшими кусочками и добавьте их в маринад, обязательно приправив щепоткой морской соли.
- Накройте курицу крышкой и поставьте в холодильник по крайней мере на два часа (лучше всего на восемь часов, если у вас есть время, чтобы дать возможность мясу впитать специи).
- Перед тем, как достать курицу из холодильника, займитесь красным перцем: разрежьте овощ пополам и удалите семена.
- Нарежьте крупными кусками, похожими на курицу, а затем нанижите замаринованную курицу и кусочки перца на пропитанные деревянные шпажки.
- Разогрейте гриль до средне-сильного огня и сбрызните шампуры небольшим количеством масла. Жарьте шашлык на гриле от 10 до 15 минут, переворачивая каждые две минуты, до золотистого цвета и полной готовности.
Подавайте шашлык самостоятельно или со свежим салатом, рисом или теплыми лепешками, говорится в рецепте.
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