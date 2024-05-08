Звездный повар объяснил, главный секрет - в маринаде.

Весна - традиционный сезон для приготовления шашлыка на природе и именно от "правильного" маринада зависит, насколько мягким и ароматным получится мясо.

Звездный повар из Британии Джейми Оливер предложил свой вариант немного сладкого шашлыка из куриного мяса, который подойдет как для приготовления на мангале, так и для домашних условий - если есть гриль или фритюрница. Что именно предлагает повар, описал Express.

Для куриного шашлыка на гриле нужно:

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два зубчика чеснока;

3 кусочка имбиря;

140 г натурального йогурта;

60 мл томатной пасты;

оливковое масло (чтобы сбрызнуть мясо);

одна чайная ложка специи гарам масала;

одна вторая чайной ложки копченой паприки;

одна вторая чайной ложки молотой куркумы;

четыре куриные грудки без кожицы;

два больших красных перца;

деревянные шпажки (смоченные в воде, чтобы не подгорели во время выпекания).

Как приготовить шашлык:

Натрите на терке чеснок и имбирь, затем смешайте их с йогуртом, томатной пастой, оливковым маслом, гарам масала, копченой паприкой и молотой куркумой. Тем временем положите 12 деревянных шпажек в большой противень с холодной водой, чтобы они смочились - это поможет им не подгореть. Нарежьте куриные грудки небольшими кусочками и добавьте их в маринад, обязательно приправив щепоткой морской соли. Накройте курицу крышкой и поставьте в холодильник по крайней мере на два часа (лучше всего на восемь часов, если у вас есть время, чтобы дать возможность мясу впитать специи). Перед тем, как достать курицу из холодильника, займитесь красным перцем: разрежьте овощ пополам и удалите семена. Нарежьте крупными кусками, похожими на курицу, а затем нанижите замаринованную курицу и кусочки перца на пропитанные деревянные шпажки. Разогрейте гриль до средне-сильного огня и сбрызните шампуры небольшим количеством масла. Жарьте шашлык на гриле от 10 до 15 минут, переворачивая каждые две минуты, до золотистого цвета и полной готовности.

Подавайте шашлык самостоятельно или со свежим салатом, рисом или теплыми лепешками, говорится в рецепте.

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