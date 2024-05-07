Девушки сорвали овации после своего выступления.

7 мая проходит первый полуфинал самого масштабного конкурса песни "Евровидение-2024", во время которого выступили представительницы Украины АІуоnа АІуоnа и Jerry Heil.

Девушки вышли на сцену в роскошных образах. Известно, что они долго думали о том, какие наряды лучше выбрать для конкурса, особенно после хейта относительно черных костюмов на Нацотборе. Сейчас им удалось удивить публику.

На конкурсе они исполнили песню "Teresa & Maria" и сорвали овации. Зрители громко аплодировали талантливым девушкам.

Кроме того, впечатляющим был и их номер, режиссером которого стала известная в мире украинка Таня Муиньо. Она неоднократно снимала клипы для мировых звезд, которые попадали в топы YouTube.

Стоит отметить, что сегодня уже станет известно, прошли ли девушки в финал конкурса. В целом будет всего 10 финалистов из 15 стран-участников.

"Евровидение-2024" - что известно

В этом году конкурс проходит в Мальме, так как победительницей "Евровидение-2023" стала представительница Швеции Loreen. Первый полуфинал состоялся 7 мая, а второй пройдет 9 мая. 11 мая мы уже узнаем имя победителя "Евровидения-2024".

Известно, что в этом году, как и несколько лет подряд, Россия участвовать не будет.

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