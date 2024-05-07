Российские власти молчат.

В российском Таганроге вечером звучат взрывы и стрельба. Россияне заявляют о дроновой и ракетной атаке.

После 21:00 местные Telegram-каналы сообщили о звуках выстрелов в районе военного городка и аэродрома на Мариупольском шоссе. В сети публикуют видео, на которых можно услышать пролет беспилотного летательного аппарата. Местные власти не комментировали атаку.

Российское издание "Блокнот" пишет, что Таганрог пытались атаковать ракетами С-200. Они уверяют, что противовоздушная оборона уничтожила цели на подлёте к городу.

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