Представитель Госдепа заявил, что это свидетельствует об аморальности путинского режима.

Служба безопасности Украины разоблачила сеть агентов 5 службы ФСБ, которые готовили убийство президента Украины Владимира Зеленского. Группа также планировала ликвидировать главу СБУ Василия Малюка, главу ГУР Кирилла Буданова.

На эту информацию отреагировали в Соединенных Штатах Америки. В частности, представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер во время брифинга заявил, что это свидетельствует об аморальности путинского режима.

"Очевидно, что это говорит только об аморальности, которую мы видим со стороны режима Путина с начала этого конфликта", – подчеркнул он.

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Покушение на Зеленского

7 мая Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении сети агентов 5 службы ФСБ, которые планировали убийство президента Украины Владимира Зеленского. В частности, задержаны два полковника Управления государственной охраны Украины. Они сливали секретную информацию РФ.

Военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев говорит, что на территории Украины работает много агентов влияния Российской Федерации. По его словам, надо отдать должное работникам СБУ, ведь "в условиях тщательно законспирированных агентов влияния, непосредственно в УГО, то есть в структуре, которая отвечает за сохранение жизни и здоровья нашего президента, удалось их обнаружить".

Стоит отметить, что эта группа готовила покушение не только на Зеленского, а также на главу СБУ – Василия Малюка и начальника ГУР – Кирилла Буданова.

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