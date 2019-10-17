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Гвоздик - Бетербиев: экс-чемпион мира дал прогноз на бой за два пояса (видео)

18:41, 17 октября 2019
Бокс
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Победитель боя станет обладателем титулов IBF и WBC / фото: boxingscene.com

Бывший чемпион мира в полусреднем весе Виктор Постол дал свой прогноз на бой между украинцем Александром Гвоздиком и россиянином Артуром Бетербиевым.

Об этом Постол сказал в интервью для YouTube-канала VideoBoxing.

"Бой у Гвоздика будет очень сложный. Насколько я знаю, в любителях он проигрывал Бетербиеву, и мне кажется, что в профессиональной карьере это будет его самый сильный соперник. Сане нужно хорошо потрудиться", - сказал Постол.

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Экс-чемпион мира отметил, что Гвоздику нужно будет держать дистанцию в этом бою:

"Видел, как боксирует Бетербиев. Знаю, что парень горячий, идет вперед, бьет, пропускает, все равно не останавливается. Саше надо хорошо двигаться, четко держать дистанцию".

По мнению, Постола поединок завершится победой Гвоздика:

"Будем держать кулаки за Сашу. Я думаю, он должен выиграть по очкам".

Напомним, бой Гвоздик - Бетербиев пройдет 18 октября в США (ранним утром 19 октября по Киеву). На кону в этом поединке будут стоять титул WBC, которым владеет Гвоздик, и пояс IBF, который принадлежит Бетербиеву.

Как сообщал УНИАН, ранее состоялась дуэль взглядов перед боем Гвоздик - Бетербиев.

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Теги: #бокс#Александр Гвоздик