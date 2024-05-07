Он отметил, что задержки помощи будут стоить слишком дорого для всех в мире.

Наиболее горячими направлениями на украинско-российском фронте сейчас являются Покровское, Кураховское, Краматорское, Лиманское, Времовское и Купянское.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, опубликованном в Telegram. Сегодня он провел отдельное совещание с Министерством обороны, на котором обсуждали комплектование украинских бригад.

"Мы делаем все, чтобы укрепить воинов и чтобы дать Украине больше прочности в боях. Я благодарю каждого в мире, кто нам помогает. Спасибо всем лидерам, которые действительно держат слово и выполняют то, о чем мы договаривались: все пакеты поставок оружия и снарядов для Украины сейчас чрезвычайно важны. Это время определяет весь год - и в боях, и в тренировке, и в обеспечении. Любая задержка сейчас - по оружию, или по снарядам, или по комплектованию наших бригад - будет стоить слишком дорого для всех в мире, кто действительно хочет защиты от России", - отметил он. Видео дня

Президент поблагодарил всех украинских воинов, а также выразил особую благодарность бойцам 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь".

Ситуация на фронте: последние новости

Вечером в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что за последние сутки на фронте произошло 64 боевых столкновения. Только на Авдеевском направлении украинские силы отбили 18 российских атак.

Также российские захватнические войска нанесли ракетный и 40 авиационных ударов, а также осуществили 72 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и украинским населенным пунктам.

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