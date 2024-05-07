Новое исследование опровергает предыдущие выводы о том, что интеллект динозавров был подобен интеллекту приматов, вместо этого обнаружив, что они такие же умные, как современные крокодилы.

Тираннозавр T. Rex был примерно таким же умным, как современные рептилии. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования, опубликованного в журнале The Anatomical Record.

Отмечается, что в 2023 году исследование, проведенное бразильским неврологом, утверждало, что когнитивный интеллект T. Rex ближе к интеллекту приматов. Международная группа ученых опровергла эту гипотезу, заявив, что интеллект T. Rex, вероятно, похож на интеллект крокодила.

"Чтобы изучить биологию мозга давно вымерших животных, таких как динозавры, ученые используют эндокасты - или слепки окаменелого черепа - чтобы оценить относительный размер мозга и долю ткани, которую он когда-то содержал. Это не идеальный прокси, но пока это лучшая модель. У современных аллигаторов и крокодилов мозг занимает лишь около 30% полости черепа. У птиц и млекопитающих он приближается к 100%", - говорится в материале. Видео дня

По словам ученых, это была одна из главных проблем исследования 2023 года: оно переоценило размер мозга T. Rex, предположив, что мозг заполняет всю эндокраниальную полость. Учитывая форму эндокастов динозавров, доступных для изучения, исследователи пришли к выводу, что соотношение мозг-жидкость, скорее всего, ближе к таковому у рептилий, чем у современных птиц.

"Второй проблемой было несоответствие данных. Оценки размера мозга в бразильском исследовании включали другие структуры в голове T. Rex, которые расположены внутри полости мозга, но не являются частью самого мозга - например, обонятельная луковица. Данные также использовали смесь молодых и взрослых образцов T. Rex", - пишет издание.

В новом исследовании ученые упорядочили набор данных, стандартизировав оценки массы тела и исключив те структуры внутри черепа T. Rex, которые не вовлечены в нейронную деятельность, такие как обонятельная луковица, гипофиз и внутреннее ухо. Но они не смогли повторить результаты исследования 2023 года.

"Они обнаружили, что T. Rex имеет от 250 миллионов до 1,7 миллиарда нейронов, подобно количеству у крокодилов. Бразильское исследование, наоборот, назвало цифру в 3,3 миллиарда нейронов T. Rex, подобных нейронам павианов.

Несмотря на то, что T. Rex, вероятно, имел интеллект крокодила, не стоит считать это снижением уровня интеллекта приматов. Целый ряд поведения динозавров был потерян во времени, и большее понимание биологии мозга T. Rex может помочь в изучении современных рептилий.

"Сказать, что динозавры напоминали живых рептилий в своем познании, не означает, что они были скучными животными. Рептилии также могут быть увлекательными", - говорят исследователи.

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