В дополнение к постоянным проблемам с кадрами, Украина также борется со снижением эффективности некоторых своих высокоточных средств.

У Украины проблемы с поддержанием достаточного количества бойцов в войне с Россией. Это может привести к еще большим проблемам в будущем, считает военный аналитик Майкл Кофман, пишет издание Business Insider.

В то время как Россия медленно продвигается на востоке Украины, на ее пути оказывается Харьков. Вопрос заключается в том, сможет ли Украина стабилизировать свои позиции до того, как оккупационная армия потенциально продвинется в направлении города этим летом. Кофман прогнозирует, что "ситуация с кадрами в Украине, вероятно, ухудшится, прежде чем улучшится".

Хотя Украина получит помощь от США на сумму 61 миллиард долларов в течение следующих месяцев, страна борется за увеличение численности личного состава на линии фронта. Это критически важный аспект, который пакет помощи не решит.

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"Боеприпасы могут поступить через две недели, а живая сила - нет", – сказал Кофман.

Украина уже давно борется с кадровыми проблемами, но ситуация ухудшилась. В начале этого года украинский военнослужащий рассказал The Washington Post, что роты в его батальоне укомплектованы на 35% от нормального уровня. Украинское военное руководство стремится привлечь на войну не менее 500 тысяч солдат. Недавно был принят новый закон о мобилизации, а в прошлом месяце украинские законодатели сделали шаги для продвижения законопроекта, который позволит служить в армии страны определенной части осужденных.

Кофман отметил, что в дополнение к постоянным проблемам с кадрами, Украина также борется со снижением эффективности некоторых своих высокоточных средств. По словам эксперта, Россия смогла приспособиться к тому, как украинские войска используют эти возможности. Враг прибегает к радиоэлектронной борьбе, а также реорганизации командования и управления и логистики.

Однако нехватка личного состава все еще остается ключевой проблемой для Украины.

"В целом, украинские силы все еще достаточно хорошо справляются с обороной. Проблема в том, что по численности они в меньшинстве", – резюмировал Кофман.

Война в Украине: важные новости

Уровень напряжения на Купянском направлении растет. Такое заявление сделал офицер 3-й отдельной танковой железной бригады Владимир Гонтарь. По его словам, враг стягивает силы и пытается во время атак определить степень прочности обороны украинских позиций.

Всего с начала суток на фронте произошло более 60 боевых столкновений с противником. Как говорится в сводке Генштаба ВСУ, только на Авдеевском направлении украинские защитники отбили 18 вражеских атак.

Тем временем Правительство поддержало проект указа президента Владимира Зеленского, наработанный Министерством обороны совместно с Генштабом, о создании отдельного рода войск в Вооруженных силах Украины – Сил беспилотных систем.

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