На месте начался серьезный пожар.

Ночью во вторник, 7 мая, в оккупированном российскими захватчиками Луганске прогремели громкие взрывы.

В сети распространили видео, на которых можно увидеть масштабное возгорание на одном из объектов. Впоследствии гауляйтер "ЛНР" Леонид Пасечник в своем Telegram-канале подтвердил "прилет" по нефтебазе в черте города.

По его словам, на месте пожара работают сотрудники МЧС, сейчас информации о пострадавших нет.

Удары по НПЗ и нефтебазам: последние новости

Как известно, украинские войска систематически бьют по нефтеперерабатывающим объектам российских захватчиков. В начале апреля СМИ сообщали, что такие атаки уже могли вывести из строя более 15% их мощностей.

В Министерстве обороны Соединенных Штатов Америки выступают против таких ударов. Глава Пентагона Ллойд Остин говорил, что атаки по НПЗ могут повлиять на мировые энергетические рынки, а Украине стоит "атаковать тактические и оперативные цели" РФ.

Впоследствии с подобным заявлением выступило и Международное энергетическое агентство. Они говорят, что украинские дроновые атаки на нефтеперерабатывающие заводы россиян могут подорвать глобальные рынки нефтепродуктов.

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