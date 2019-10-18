Битва за два пояса: анонс боя Гвоздик - Бетербиев

Украинский боксер встретитя с российским чемпионом.

18 октября в Филадельфии (ранним утром 19 октября по Киеву) пройдет бой между украинским чемпионом мира по версии WBC в полутяжелом весе Александром Гвоздиком и обладателем титула IBF из России Артуром Бетербиевым.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию боя Гвоздик - Бетербиев.

Начало боя - ориентировочно в 05.30 утра по киевскому времени.

Гвоздик - Бетербиев: где смотреть бой по ТВ

Александр Гвоздик (17-0, 14 КО)

32-летний Гвоздик заявил о себе на любительском уровне, когда завоевал бронзу Олимпиады-2012 в категории до 81 кг, а также провел девять поединков и во всех победил в Мировой серии бокса.

В профи Александр сразу считался частью "золотого" поколения украинского бокса вместе с Ломаченко и Усиком. Он дольше запрягал, но все равно стал чемпионом мира в декабре прошлого года. Тогда Гвоздик нокаутировал Адониса Стивенса, а канадец пережил инсульт и до сих пор до конца не восстановился, побывав в коме.

Затем Гвоздик провел защиту титула в конце марта - это был его прошлый поединок. Украинец встречался с Дуду Нгумбу и заставил француза отказаться от борьбы - последний жаловался на травму.

Отметим, что Гвоздик и Бетербиев ранее встречались в ринге на любительском уровне. В 2009 году украинец потерпел досрочное поражение, однако сейчас Александр спокойно вспоминает тот эпизод:

"В 2009 году я проиграл ему на турнире в Турции. У меня тогда начал сильно кровоточить нос. И во втором раунде наш бой был остановлен. Я вышел на тот поединок со сломанным носом. Это был мой первый выезд с национальной командой, в то время как Бетербиев на тот момент уже являлся чемпионом. Но это было 10 лет назад. Сегодня мы оба стали совсем другими боксерами".

Победа над Бетербиевым прямо сейчас сделает Александра лидером полутяжелого дивизиона. Да, есть еще Сергей Ковалев, но он переживает закат карьеры, а Дмитрий Бивол выглядит не очень убедительно в роли номера один.

Силва Гвоздика в его опыте - он боксировал со многими претендентами и не побоялся уложить даже самого Стивенсона. Кроме того, в команде украинца есть Тедди Атлас - один из лучших тренеров мира, который обязательно составит Александру правильный план.

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Артур Бетербиев (14-0, 14 КО)

Бетербиев на два года старше украинца и тоже имеет за плечами богатый любительский опыт. Он дважды выигрывал чемпионат Европы, а также был призером чемпионатов мира. Помимо Гвоздика в любителях дважды в тяжелом весе уроженец Дагестана встречался с Александром Усиком и уступил ему по очкам.

В профи Бетербиев перешел в 2013-м и до титула провел 11 боев, одержав во всех досрочные победы. В ноябре 2017-го россиянин нокаутировал немца Энрико Келлинга и стал обладателем пояса IBF.

До Гвоздика Бетербиев успел провести две защиты. В ноябре прошлого года он нокаутировал Каллума Джонсона, а в мае текущего техническим нокаутом справился с боснийцем Радивое Калайджичем.

Бетербиев - настоящий нокаутер, но послужной список у него не слишком впечатляющий. Зачастую россиянин избегает серьезных оппонентов, чего не скажешь про Александра. Получается, что Бетербиев - не самый сильный чемпион, но в этом и опасность. Он вполне может выстрелить в топ-поединке, ведь никто до конца не знает его реальных возможностей.

Слова перед боем

Александр Гвоздик:

"Во-первых, я должен быть умным. Этот парень может ударить. Я должен быть сосредоточен. Не надо стоять на месте и размениваться с ним ударами, это плохая стратегия. У нас есть план, который мы реализуем на ринге, и я знаю, что мы выиграем этот бой. Атлас вложил мне в голову правильное мышление, поэтому я думаю, что наш план сработает".

Артур Бетербиев:

"Это большой бой, который я очень хотел, подписывая контракт с Top Rank. Поэтому я очень рад, что это наконец случится. Я сразу говорил промоутерам, что хочу объединения. Я хочу доказать, что я лучший, но это можно сделать только боксируя с другими чемпионами. Я усердно тренировался и теперь готов побеждать".

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум:

"Бой Гвоздик - Бетербиев может пойти по разным сценариям. Украинец - невероятный боксер, однако Бетербиев - мощный ударник. Вопрос в том, сможет ли Гвоздик нейтрализовать сильные стороны соперника. Не дать этому бою стать рубкой, а держать его в рамках боксерского поединка и, возможно, самому нокаутировать россиянина. Не факт, что это произойдет, однако это очень реально. Думаю, если Гвоздик победит Бетербиева, мы сможем сделать ему бой за четыре титула в будущем.

Промо-ролик боя Гвоздик - Бетербиев