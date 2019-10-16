Гвоздик - Бетербиев: прогноз букмекеров на чемпионский бой

Украинский боксер проведет поединок за два чемпионских титула.

18 октября в США пройдет бой между чемпионом мира по версии WBC в полутяжелом весе Александром Гвоздиком (17-0, 14 КО) и обладателем титула IBF Артуром Бетербиевым (14-0, 14 КО).

Букмекеры в этом матче отдают небольшое предпочтение Гвоздику.

На победу украинского боксера дается коэффициент 1,73, тогда как на успех россиянина - 2.00. Ничья оценивается коэффициентом 26,00.

На то, что Гвоздик сможет выиграть нокаутом, букмекеры дают коэффициент 3,00, а на победу украинца по очкам - 4,00.

Досрочная победа Бетербиева оценивается коэффициентом 2.75, а победа россиянина решением судей - коэффициентом 6,00.

Напомним, победитель боя заберет себе два чемпионских пояса.

УНИАН ранее также сообщал о том, что перед боем с Бетербиевым Гвоздик назвал свою главную цель в боксе.