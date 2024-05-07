Су-57 – дорогая погремушка и обращаются россияне с ним очень осторожно, говорит Евлаш.

Россия задействует в атаках по Украине новые самолеты Су-57. Их страна-агрессор построила несколько десятков, но точное количество никто не знает, рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

"Они долгое время держали в тайне тактико-технические характеристики, внешний вид. Сейчас он известен, последний раз мы этот самолет видели над акваторией Черного моря, когда он пытался атаковать наши гражданские объекты в Кривом Роге. Но стоит отметить, что они нечасто его используют. Заявлено, что он пятого поколения, якобы может делать нереальные вещи. Однако на самом деле его характеристики несколько не соответствуют действительности. И стоимость этого самолета чрезвычайно велика, это миллионы долларов", – отметил Евлаш в интервью NV.

Он также добавил, что россияне пытаются применять Су-57 "на расстоянии".

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"Россияне понимают: если будет его потеря, то будет показано, что показатели далеки от реальности. Они пытаются его применять на расстоянии, в том числе и с ракетами Х-69, которые могут теоретически использовать и Су-24, и Су-35. Так что Су-57 – дорогая погремушка и обращаются с ним очень осторожно", – пояснил он.

Кроме того, Евлаш рассказал о российской системе С-500 "Прометей". Он отметил, что сейчас в публичном пространстве размещено не так много информации об этом комплексе.

"Как видим, довольно часто россияне склонны преувеличивать эффективность своих комплексов, их мощности и способности. Но вместе с тем мы еще не видели их в деле. Нужно будет увидеть в бою, насколько заявленные тактико-технические характеристики будут соответствовать реальным. Пока что мы видели в действии работу их С-400 "Триумф", о С-500 пока речь не шла. Давайте дождемся, когда уже официально будет подтверждена информация об их применении, и мы сможем сделать выводы. У этого комплекса заявлены очень высокие показатели, он якобы может перехватывать ракеты на очень больших высотах, чего не могли делать предыдущие их аналоги. Бой покажет", – резюмировал спикер ВС ВСУ.

Су-57: что известно о самолете

В СМИ начала появляться информация, что Россия задействует при нанесении ударов по Украине самолет Су-57. Из открытых источников известно, что первый полет он совершил в конце января 2010 года, а на вооружение армии страны-агрессора приняли его в 2018 году.

Экипаж этого самолета состоит из 1 человека. Боевой радиус составляет 2000 километров, а дальность полета – 4500 километров. Относительно габаритов истребителя Су-57, то его длина составляет 19,7 метров, высота – 4,8 метра, а размах крыла – 14 метров.

В частности, самолеты Су-57 являются носителями ракет Х-69, которыми Россия недавно начала наносить удары во время атак по Украине.

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