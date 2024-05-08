Не игнорируйте воздушную тревогу.

Этой ночью украинские города в очередной раз атакуют российские беспилотные летательные аппараты, в части страны объявили воздушную тревогу.

По последним данным Командования Воздушных сил ВСУ, несколько групп дронов движутся из Курской области через Сумскую, курсом на юг. Также БПЛА фиксируют на западе Харьковщины (в направлении Полтавщины) и в Запорожье (в сторону Днепра).

Еще несколько групп российских беспилотников заметили в Днепропетровской области, они летят северо-западным курсом в направлении Полтавщины. Также существует угроза БПЛА для Херсонской и Николаевской областей.

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