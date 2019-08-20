Британский боксер заработает рекордный гонорар за бой против Ломаченко
Британец Люк Кэмпбелл (20-2, 16 КО) заработает рекордный в своей карьере гонорар за выход на ринг против украинца Василия Ломаченко (13-1, 10 КО).
Об этом стало известно сайту Sport Arena.
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За бой против украинского чемпиона Кэмпбелл получит 1 миллион фунтов стерлингов (1 миллион 122 тысячи долларов).
Отметим, что британец проведет свой 23-й бой на профессиональном ринге.
Бой Ломаченко - Кэмпбелл пройдет 31 августа в Лондоне. На кону в этом поединке будут стоять титулы по версиям WBO и WBA, которыми владеет украинец, а также вакантный пояс по версии WBC.
Как сообщал УНИАН, Ломаченко за бой против Кэмпбелла также заработает рекордный гононар в своей карьере.