Ломаченко получит рекордный гонорар в карьере: названа сумма

Украинский боксер проведет бой против Люка Кэмпбелла за три чемпионских пояса.

Чемпион мира по версиям WBO и WBA в легком весе Василий Ломаченко заработает рекордный гонорар за бой против британца Люка Кэмпбелла.

Об этом сообщает Sport Arena.

По данным источника, Ломаченко за выход на ринг получит 4 миллиона долларов.

Гонорар Ломаченко был главным камнем преткновения в переговорах о бое между командами украинца и британца. Top Rank, который представляет интересы Ломаченко, настаивал на сумме в 4 миллиона. Промоутер Кэмпбелла Эдди Хирн изначально считал это требование неприемлемым, но в итоге согласился на него.

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Стоит отметить, что после вычета налогов, а также выплат комиссионных своей промоутерской компании и менеджеру у Ломаченко останется около 50 процентов от этой суммы. Кроме того, украинский чемпион делит свой гонорар пополам с отцом и тренером Анатолием Ломаченко.

Напомним, бой Ломаченко - Кэмпбелл пройдет 31 августа в Великобритании. На кону в этом поединке, кроме поясов украинца, будет стоять также вакантный титул чемпиона мира по версии WBC.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Ломаченко показал, как отдыхает и тренируется в Таиланде.