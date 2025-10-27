В Украине готовятся к запуску программы посттравматического роста (ПТС) - подхода, который помогает людям не только преодолевать последствия травмы, но и превращать ее в ресурс для личного развития. Об этом в эфире телеканала "Прямой" рассказала Ксения Сухова, директор ОО "Сердце Азовстали", которая занимается адаптацией и внедрением ПТС в Украине.

Сейчас "Сердце Азовстали" организовало обучение военных, которые защищали Мариуполь, на менторов по ПТС.

"До конца этого года мы завершим подготовку первых десяти тренеров. А уже в 2026-м они начнут внедрять программу для ветеранов, семей пленных и погибших в разных регионах Украины. Мы хотим, чтобы это стало системным движением - не временным проектом, а долговременной платформой роста", - отметила она.

По словам Суховой, тема посттравматического роста сегодня является критически важной для украинцев:

"Почти каждая семья имеет свою боль - кто-то ждет из плена, кто-то потерял, кто-то вернулся с фронта. Мы не можем просто "пережить" войну - нам нужно научиться жить после нее. И этот процесс должен начинаться уже сейчас".

Модель, которую развивает "Сердце Азовстали", адаптирована к украинским реалиям - она базируется не на индивидуальном, а на коллективном восстановлении. Речь идет о поддержке в рамках сообществ, семей и ветеранских объединений.

Проект "Сердце Азовстали", основанный Ринатом Ахметовым, уже три года поддерживает защитников Мариуполя и их семьи. Организация первой в Украине развивает системный подход к посттравматическому росту и готовит специалистов, которые смогут помогать другим по принципу "равный - равному".