Что должны были делать патрульные, сбежавшие с места теракта в Киеве: объяснения главы Нацполиции

Патрульные, которые сбежали с места стрельбы в Киеве 18 апреля, должны были помочь ребенку и применить оружие в отношении стрелка. Об этом глава Национальной полиции Иван Выговский сказал в интервью РБК-Украина.
"То, что они не спасли ребенка, то, что они поступили так позорно и неправильно, – это проблема. Они должны были помочь ребенку и применить оружие в отношении стрелка", – отметил он.
Выгивский рассказал, что впервые действия этих полицейских руководство Нацполиции увидело в соцсетях, однако, как заверил он, служебное расследование было бы назначено в любом случае, потому что, "просматривая бодикамеры, все равно бы увидели, как поступили эти правоохранители".
По его мнению, нельзя делать выводы из одной ситуации на основе поведения двух человек. Мол, в Украине около 100 тысяч полицейских, около 16 тысяч патрульных полицейских. При этом "сотни спасенных жизней, каждый день сотни вызовов, где есть оружие".
"Например, вчера в Днепропетровской области полицейские, прибыв на вызов, получили ранения, потому что фигурант бросил в их сторону гранату. Несмотря на полученные ранения, они его задержали, потому что следующая граната могла полететь уже в сторону соседа. Мы каждый день делаем очень много хорошего и помогаем людям", – пояснил глава полиции.
По его словам, общество в последнее время негативно относится к полицейским, потому что они привлечены к мобилизации вместе с ТЦК СП, "и это огромный негатив для Национальной полиции".
Двое патрульных сбежали с места стрельбы в Киеве
Как сообщал УНИАН, во время теракта в Киеве 18 апреля двое патрульных сбежали с места происшествия. По словам экс-руководителя патрульной полиции Евгения Жукова, один из них – офицер, работающий с 2024 года. С ним "в усилении" была коллега, работающая в полиции с 2015 года. Он уточнил, что полицейские имели при себе оружие и даже достали его из кобуры, но так и не применили.
21 апреля бежавшим полицейским были избраны меры пресечения. Полицейского Михаила Дробницкого суд решил содержать под стражей до 18 июня. Также назначил залог в размере 266 тыс. грн. Такая же мера пресечения была избрана второй подозреваемой в служебной халатности во время стрельбы в Голосеевском районе Анне Дудиной.
Накануне стало известно, что за полицейских, сбежавших от стрелка в Киеве, внесли залог. Это в комментарии агентству УНИАН подтвердила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Ирина Винокурова.