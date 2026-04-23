Что должны были делать патрульные, сбежавшие с места теракта в Киеве: объяснения главы Нацполиции

Выговский подчеркнул, что нельзя делать выводы обо всей полиции на основании одной ситуации, исходя из поведения всего лишь двух человек.

Патрульные, которые сбежали с места стрельбы в Киеве 18 апреля, должны были помочь ребенку и применить оружие в отношении стрелка. Об этом глава Национальной полиции Иван Выговский сказал в интервью РБК-Украина.

"То, что они не спасли ребенка, то, что они поступили так позорно и неправильно, – это проблема. Они должны были помочь ребенку и применить оружие в отношении стрелка", – отметил он.

Выгивский рассказал, что впервые действия этих полицейских руководство Нацполиции увидело в соцсетях, однако, как заверил он, служебное расследование было бы назначено в любом случае, потому что, "просматривая бодикамеры, все равно бы увидели, как поступили эти правоохранители".

Видео дня

По его мнению, нельзя делать выводы из одной ситуации на основе поведения двух человек. Мол, в Украине около 100 тысяч полицейских, около 16 тысяч патрульных полицейских. При этом "сотни спасенных жизней, каждый день сотни вызовов, где есть оружие".

"Например, вчера в Днепропетровской области полицейские, прибыв на вызов, получили ранения, потому что фигурант бросил в их сторону гранату. Несмотря на полученные ранения, они его задержали, потому что следующая граната могла полететь уже в сторону соседа. Мы каждый день делаем очень много хорошего и помогаем людям", – пояснил глава полиции.

По его словам, общество в последнее время негативно относится к полицейским, потому что они привлечены к мобилизации вместе с ТЦК СП, "и это огромный негатив для Национальной полиции".

Двое патрульных сбежали с места стрельбы в Киеве

Как сообщал УНИАН, во время теракта в Киеве 18 апреля двое патрульных сбежали с места происшествия. По словам экс-руководителя патрульной полиции Евгения Жукова, один из них – офицер, работающий с 2024 года. С ним "в усилении" была коллега, работающая в полиции с 2015 года. Он уточнил, что полицейские имели при себе оружие и даже достали его из кобуры, но так и не применили.

21 апреля бежавшим полицейским были избраны меры пресечения. Полицейского Михаила Дробницкого суд решил содержать под стражей до 18 июня. Также назначил залог в размере 266 тыс. грн. Такая же мера пресечения была избрана второй подозреваемой в служебной халатности во время стрельбы в Голосеевском районе Анне Дудиной.

Накануне стало известно, что за полицейских, сбежавших от стрелка в Киеве, внесли залог. Это в комментарии агентству УНИАН подтвердила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Ирина Винокурова.

