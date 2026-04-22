Повлияет ли ситуация в Одессе на изменения в работе ТЦК: ответ Вениславского

Народный депутат убежден, что всех сотрудников ТЦК нельзя оценивать "по одной мерке", а сообщения о правонарушениях должны расследоваться правоохранительными органами.

За преступления, предусмотренные Уголовным кодексом, представители Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) должны нести ответственность.

Об этом во время интервью с UKRLIFE.TV сказал народный депутат от "Слуги народа", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

В частности, его спросили, следует ли ожидать каких-либо кардинальных изменений в работе ТЦК после событий в Одессе, связанных с задержанием сотрудников Территориального центра комплектования и социальной поддержки.

"Это доказательство того, что правоохранительные органы, когда они пристально следят за деятельностью таких организованных преступных групп, а в данном случае мы можем говорить, что это была, несомненно, организованная преступная группа с распределением ролей: кто за что отвечал. И это уже достаточно тяжкое преступление, предусмотренное Уголовным кодексом Украины", – отметил Вениславский.

По его словам, речь идет о неизбежности наказания задержанных сотрудников ТЦК.

"Говорить о том, повлияет ли это на какое-то общее положение дел в ТЦК СП, – вы знаете, мы должны быть откровенными и честными: всех под одну гребенку, показывать, что все негодяи – это абсолютно неправильно", – подчеркнул депутат.

Он добавил, что подавляющее большинство сотрудников ТЦК являются военнослужащими с опытом ведения боевых действий, поскольку защищали территориальную целостность и независимость Украины.

"И я думаю, что они абсолютно добросовестно выполняют свои служебные полномочия. Но исключать наличие таких негодяев, которые могут быть в рядах, в том числе, и этой системы военного руководства, не можем. Но должна быть деятельность правоохранительных органов", – отметил Вениславский.

Он также подчеркнул, что правоохранительные органы обладают широкими полномочиями и соответствующими механизмами для реагирования на любые сигналы о нарушениях.

Подробности спецоперации

Как сообщал УНИАН, 21 апреля в Одессе произошло задержание сотрудников ТЦК и СП, которые вымогали деньги и угрожали отправить военнообязанных "штурмовиками на передовую" в ускоренном режиме.

Во время задержания фигуранты оказывали физическое сопротивление правоохранителям. Поэтому спецназовцы применили оружие – открыли огонь по колесам автомобиля, на котором пытались скрыться участники группировки. Никто не получил огнестрельных ранений.

